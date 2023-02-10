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  4. Çinli ekip istedi! Özel harekat ekibi devreye girdi! Malatya’da dikkat çeken anlar…

Çinli ekip istedi! Özel harekat ekibi devreye girdi! Malatya’da dikkat çeken anlar…

10.02.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremi sonrasında kurtarma çalışmaları Malatya’da da hız kesmeden devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları sırasında tam sessizliğin sağlanması için özel harekat ekipleri de devreye girdi. İlaçlarını almak için girdiği evde ikinci depreme yakalanan Muzaffer Öğüt’ü kurtarmak için Çinli ekip çalışmalarına devam ederken bölgeden gelen görüntüler dikkat çekti.

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken özel harekat ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Malatya'nın Yeşilyurt Mahallesi’ndeki Hayat Sitesi'nde yaşayan Muzaffer Öğüt (80), birinci kattaki evinden ilaçlarını almak isterken 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde enkaz altında kaldı. AFAD ekipleri, Çin'den gelen ekiplerin de yardımıyla Muzaffer Öğüt'ü çıkarmak için çalışma sürdürüyor.

Yeşilyurt Mahallesi Hayat Sitesi'nde, apartmanın birinci katındaki evinde tek başına yaşayan TCDD emeklisi Muzaffer Öğüt, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7'lik depremden sağ olarak kurtuldu. Sokağa çıkan Öğüt, öğle saatlerinde eşya ve ilaçlarını almak istediğini söyleyerek evine girdi. Bu sırada Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem oldu.

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İlk depremden kurtulan Öğüt, ikinci depremde yıkılan apartmanın enkazında kaldı. Yakınlarının telefonla ulaştığı Öğüt'ü kurtarmak için ekipler seferber oldu.

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Yeğenlerinin çaldırdığı telefonunu açan ancak konuşamayan Öğüt'ün bulunduğu yeri belirlemek için AFAD ekipleri, sık sık dinleme yapıyor.

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ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ, TRAFİĞİ DURDURARAK SESSİZLİĞİ SAĞLIYOR

Enkazdaki dinleme sırasında çevre güvenlik alan özel hareket polisleri, trafiği durdurarak sessizlik sağlıyor. Özel eğitimli K-9 köpeklerinin de kullanıldığı enkazda Muzaffer Öğüt'ü arayan AFAD ekiplerine Çin'den gelen arama-kurtarma ekipleri destek veriyor.

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DHA


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