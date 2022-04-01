Çinli NIO'nun aklı bu kez yeni bir otomobilde değil!

NIO'nun akıllı telefon planları olduğu hakkında son zamanlarda güçlü söylentiler vardı. NIO'nun kendi akıllı telefonlarını tasarlayıp üreteceğine dair bu söylentiler, otomobil üreticisinin herhangi bir resmi onayı olmamasına rağmen çok fazla konuşuluyordu. Ancak söylentileri doğrulayan yeni bir gelişme yaşandı.

NIO CEO'SUNDAN AKILLI TELEFON AÇIKLAMASI

Çin merkezli Sina'nın haberine göre, şirketin CEO'su William Li akıllı telefon söylentilerini doğruladı. Bununla birlikte, NIO'nun CEO'su önemli bir detay olarak projenin hala araştırma aşamasında olduğunu söyledi.

2014 yılında Çin'de kurulmuş bir elektrikli otomobil üreticisi olan NIO'nun ES8, ES6 ve EC6 serisinden başlayarak ülkenin önde gelen elektrikli otomobil markalarından biri olduğu öğrenildi.

GEELY İDDİASI DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Daha önce Lotus, Volvo ve Polestar gibi otomobil markalarının sahibi olan Çinli şirket Geely'nin de Meizu'yu satın alarak akıllı telefon pazarına gireceği öne sürülmüştü.

