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  4. Çinli yetkiliden koronavirüs açıklaması: Laboratuvardan sızma ihtimali yok

Çinli yetkiliden koronavirüs açıklaması: Laboratuvardan sızma ihtimali yok

26.03.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkan Yardımcısı Fıng Zıcian, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvardan sızdırıldığı ihtimalinin mümkün olmadığını belirtti.

Çinli yetkiliden koronavirüs açıklaması: Laboratuvardan sızma ihtimali yok

Çinli yetkililer, Kovid-19'un kaynağıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) açıklanması beklenen rapordan önce devam eden araştırmalarla ilgili 50 ülkeden temsilcilerin katıldığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Virüsün ya yarasadan insana taşındığını ya da yarasanın bir memeliye, ondan da insana geçtiğinin tahmin edildiğini dile getiren Fıng, virüsün ayrıca donmuş gıdalarla da taşınmış olabileceğini kaydetti.

Fıng, virüsün laboratuvardan sızdırıldığı ihtimalinin mümkün olmadığına işaret etti.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Yang Tao, "Çin, salgınla şeffaf bir şekilde savaştı ve saklayacak hiçbir şeyi yok." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından toplantıyla ilgili yapılan açıklamada Çin'in, bazı ülkelerin asılsız suçlamalarda bulunmasına ve Çin'i sorumlu tutma girişimlerine kesin bir şekilde karşı çıktığı vurgulandı.

ÇİN, SORUŞTURMA ÇAĞRILARINI GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Uluslararası baskıların artmasının ardından ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşturulan heyet, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizelerin alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

İzinlerin alınmasının ardından 14 Ocak'ta özel uçakla Vuhan'a gelen heyet 14 gün karantinada tutulmuş, bu sürede Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan'daki deniz ürünleri gıda pazarının yanı sıra Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi, Vuhan Jinyintan Hastanesi, Hubey Eyaleti Hastalık Kontrol Merkezi ve Hayvan Hastalıkları Merkezinde incelemeler yapmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin

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