Çinli yetkiliden koronavirüs açıklaması: Laboratuvardan sızma ihtimali yok

Çinli yetkililer, Kovid-19'un kaynağıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) açıklanması beklenen rapordan önce devam eden araştırmalarla ilgili 50 ülkeden temsilcilerin katıldığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Virüsün ya yarasadan insana taşındığını ya da yarasanın bir memeliye, ondan da insana geçtiğinin tahmin edildiğini dile getiren Fıng, virüsün ayrıca donmuş gıdalarla da taşınmış olabileceğini kaydetti.

Fıng, virüsün laboratuvardan sızdırıldığı ihtimalinin mümkün olmadığına işaret etti.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Yang Tao, "Çin, salgınla şeffaf bir şekilde savaştı ve saklayacak hiçbir şeyi yok." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından toplantıyla ilgili yapılan açıklamada Çin'in, bazı ülkelerin asılsız suçlamalarda bulunmasına ve Çin'i sorumlu tutma girişimlerine kesin bir şekilde karşı çıktığı vurgulandı.

ÇİN, SORUŞTURMA ÇAĞRILARINI GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.