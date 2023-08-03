HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cinsel birliktelikleri sırasında öldüğünü iddia ettiği arkadaşının cesedini parçaladığını söyledi! O sanıktan kan donduran ifadeler... "Aramızdaki ilişkinin duyulmasından korktum"

Cinsel birliktelikleri sırasında öldüğünü iddia ettiği arkadaşının cesedini parçaladığını söyledi! O sanıktan kan donduran ifadeler... "Aramızdaki ilişkinin duyulmasından korktum"

03.08.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te bir apartmanın kömürlüğünde C.H'nin parçalanmış cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamda S.K. (79) hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İfadesinde maktulle aralarında cinsel birliktelik olduğunu iddia eden sanık, en son beraber oldukları sırada maktulün öne doğru düştüğünü tepki gelmeyince öldüğünü anladığını söyledi. Sanık, maktulle aralarındaki ilişkinin duyulmasından korktuğu için şok halinde cesedi parçaladığını savundu.

Cinsel birliktelikleri sırasında öldüğünü iddia ettiği arkadaşının cesedini parçaladığını söyledi! O sanıktan kan donduran ifadeler... "Aramızdaki ilişkinin duyulmasından korktum"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki C.H'nin, 26 Ekim 2022'de Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne babası C.H. (65) hakkında kayıp başvurusunda bulunması üzerine çalışma başlatan polis, C.H'nin en son sanık S.K. (79) ile Kocamustafapaşa'da bir adreste buluştuğunun belirlendiği aktarıldı.

KIZININ DİKKATİ ELE VERDİ

Araştırmalar sürerken sanık S.K.'nın kızının emniyeti arayarak babasının telaşlı bir şekilde evden ayrıldığını bildirmesi üzerine polis ekiplerinin S.K.'nın evinde 31 Ekim 2022'de arama yaptığı aktarılan iddianamede, kömürlükte C.H'nin parçalara ayrılmış cesedinin bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, aynı gün sokakta yürürken yakalanan ve üst aramasında 2 bıçak ele geçirilen S.K.'nın ifadesine yer verildi.

6360f2b9470a9b4dc85ab142

ARALARINDA CİNSEL BİRLİKTELİK OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

İfadesinde maktulle aralarında cinsel birliktelik olduğunu iddia eden sanık S.K., en son beraber oldukları sırada maktulün öne doğru düştüğünü tepki gelmeyince öldüğünü anladığını anlattı.

6360f2b9470a9b4dc85ab144

"MAKTULÜN PARA VE CEP TELEFONU DA ALINMIŞ"

Bunun üzerine C.H'nin cesedini parçalara ayırıp çuvallara koyduğunu ve ilerleyen zamanlarda bu çuvalları tek tek çıkartıp bir yere gömmeyi düşündüğünü belirten S.K., maktulün üzerindeki 310 lira, bıçak ve cep telefonunu aldığını söyledi.

ARALARINDAKİ İLİŞKİNİN DUYULMASINDAN KORKTUĞU İÇİN PARÇALAMIŞ

Sanık S.K., maktulle aralarındaki ilişkinin duyulmasından korktuğu için şok halinde cesedi parçaladığını savundu.

Adli Tıp Kurumu raporunda da dört çuval içerisinde bulunan ceset üzerinde yapılan incelemede, C.H'nin ölümünün kesici ve delici alet yaralanmasından kaynaklı olduğuna yer verildi.

"RAPORLAR SANIĞIN İFADESİNİ ÇÜRÜTTÜ"

İddianamede, sanık savunmasında her ne kadar maktulün kendiliğinden öldüğünü beyan etse de dosyadaki raporların sanığın ifadesini çürüttüğü vurgulandı.

Sanık hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şile sahili kapatılmıştı! Top mermilerinin kaynağı belli olduŞile sahili kapatılmıştı! Top mermilerinin kaynağı belli oldu
YAŞ toplantısı sona erdi! TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu mu?YAŞ toplantısı sona erdi! TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu mu?
13 gündür kayıp olarak aranıyordu... Tıp öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı13 gündür kayıp olarak aranıyordu... Tıp öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Fatih ceset

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

Sevgilisinin ihanetini görüntülü arayarak ifşa etti

Benzinlik tuvaletinde doğum yaptı! Bebeğini ölüme terk etti

Benzinlik tuvaletinde doğum yaptı! Bebeğini ölüme terk etti

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.