Cinsel hayatı coşturmak sadece biri... Faydasını öğrenince gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Soğuk suda yüzmenin inanılmaz faydaları şaşırttı. 20C veya daha düşük sıcaklıktaki sularda yüzmek 'kötü' vücut yağını azaltabilir. Ayrıca diyabete yol açabilen insülin direncine karşı koruma sağlıyor gibi görünmektedir. Bilim insanları, soğuk suyun yağ yakıcı hormonların salınımını tetiklediğine inanıyor.

İNSÜLİN DİRENCİNE KARŞI KORUR

Kış aylarına girerken yapmak isteyeceğiniz son şey gibi görünebilir... Ancak araştırmalara göre soğuk suda yüzmek kilo vermenize ve şeker hastalığına karşı korunmanıza yardımcı olabilir. Önemli bir inceleme, erkeklerde 'kötü' vücut yağını kesebileceğini ve kan şekeri sorunlarına yol açabilecek insülin direncine karşı koruyabileceğini buldu.

CİNSEL DÜRTÜLERİ TETİKLİYOR

Kilo kaybı, daha iyi bir ruh hali ve cinsel dürtünüzün artması, soğuk suda yüzmeyi savunanların ileri sürdüğü faydalardan sadece birkaçı.

Norveç Arktik Üniversitesi'nden baş araştırma yazarı Profesör James Mercer, artık 'açık' olduğunu söyledi soğuk suya daldırma 'bazı yararlı sağlık etkileri olabilir'. Ancak ekip, hipotermi ve kalp ve akciğer sorunları dahil olmak üzere potansiyel tuzaklar konusunda uyardı, bunun risksiz olmayacağı anlamına geliyor.



