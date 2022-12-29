Cinsel içerikli videolar ve şantaj... Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltında! 500 bin liralık altın almış

İsmi sık sık gündeme gelen ve daha önce çocukları öpüştürdüğü bir videoyu sosyal medyada yayınladığı için tutuklanan sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla toplumun genel ahlakını bozduğu belirtilen "iamgagabulut" isimli Instagram kullanıcısını takibe aldı. Çalışmanın ardından, sosyal medyada Gaga Bulut olarak tanınan fenomenin cinsel içerikli videolar paylaştığı ve şantaj yaptığı tespit edilirken fenomenin evinde 500 bin lira değerinde altın ele geçirildi. İşte detaylar...

CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLAR PAYLAŞIP ŞANTAJ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Sosyal medya fenomeninin Instagram kullanıcısını takibe alan çalışmalarını sürdüren ekipler, kamuoyunda ’Gaga Bulut’ takma adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ’un (26) bir sosyal medya uygulaması üzerinden kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, elde ettiği görsellerde yer alan kişilere de görsellerin kaldırılması için şantaj yaptığını tespit etti.

500 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN VE PARA

Polis ekipleri, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirmek, Şantaj suçlarından bugün şüpheliye ait adrese operasyon yaptı. Gaga Bulut takma adlı Bulut Altuğ, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda, çelik kasa içerisinde suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi.

DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan Bulut Altuğ, 2018 Ekim ayında İzmir’de iki erkek çocuğa 100 lira vererek öpüştürdüğü videoyu sosyal medya hesaplarında yayınladığı için yargılandığı davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra da serbest kalmıştı. (İHA)



