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Cinsel ilişki sırasında öldürdü, savunması şaşkına çevirdi! 'Çok uzun süre cinsel birliktelik yaşadık'

31.12.2023 11:59 | Son Güncelleme:
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Bursa’da Y.A.M.A.(41), dini nikahla birlikte yaşadığı 5 aylık hamile N.M.T.’yi (43) cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü. Olayın cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak istemesi sonucu yaşandığını iddia eden Y.A.M.A., suçlamaları kabul etmedi. Cinsel birlikteliklerinin uzun sürmesi sonucu N.M.T.'nin beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirmiş olabileceğini öne süren Y.A.M.A., kadının boğazındaki morlukların nedenini ise "Öptüğüm için olmuş olabilir" diyerek açıkladı. İşte detaylar...

Cinsel ilişki sırasında öldürdü, savunması şaşkına çevirdi! 'Çok uzun süre cinsel birliktelik yaşadık'

Dehşete düşüren olay, temmuz ayında Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Y.A.M.A., 4 çocuğunun annesi olan M.A.'dan geçen yıl aralık ayında boşandıktan sonra, uzaktan akrabası olan N.M.T. ile dini nikah yaparak, Ortabağlar Mahallesi'ndeki evde yaşamaya başladı. İddiaya göre, olay günü öğle saatlerinde Y.A.M.A. ile N.M.T. cinsel birliktelik yaşadı. Cinsel ilişki sırasında Y.A.M.A., N.M.T.’nin başını yataktan aşağı sarkıtıp, her iki kolu vücudunun altında kalan hamile kadının boğazını önce sağ sonra da sol eliyle sıktı. Bu sırada, boğazından hırıltı sesi gelip ağzından köpük çıkan kadın hareketsiz kaldı. Durumu fark eden Y.A.M.A., saat 13.00 sıralarında evden çıkıp arkadaşları ile buluşmaya gitti. Saat 17.00 sıralarında tekrar geldiği evde, N.M.T.'nin hareketsiz olarak yattığını gören şüpheli, bu kez cep telefonu ile aradığı arkadaşı İ.O.'dan yardım istedi. Eve gelen İ.O., sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde N.M.T.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Y.A.M.A.'yı gözaltına aldı.

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'FANTEZİ' İDDİASI

Emniyetteki sorgusunda, N.M.T.'yi bilerek ve tasarlayarak öldürmediğini söyleyen şüpheli, olayın birliktelik sırasında fantezi yapmak istemesi sonucu yaşandığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A.M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, “Tanığın ifadesinin ardından yapılan soruşturma sonunda, Suriye uyruklu Y.A.M.A.’nın, birliktelik sırasında cinsel fantezi süsü vererek, hamile olduğunu bildiği N.M.T.’nin boğazını sıkıp öldürmek sureti ile üzerine atılı suçu işlediği belirlendi” görüşüne yer verildi.

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'AĞZINDAN KÖPÜK GELİNCE SON VERDİM'

Hakkında, Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Y.A.M.A.'nın yargılanmasına devam edildi. N.M.T. ile aralarında hiçbir sorun olmadığını söyleyen sanık, “Kendisiyle birliktelik yaşarken, eşimin baş kısmı yataktan aşağı sarkıyordu. Her iki kolunu vücudunun altına almıştı. Ben de fantezi amacıyla önce sağ elim sonra da sol elimle boğazını tutuyordum. Bu sırada kendisinden hırıltı sesi duydum. Ağzından köpük gelince korkup birlikteliğimize son verdim. Daha sonra hareketsiz olduğunu görünce kolunu havaya kaldırdım. Kolu yatağın üzerine düştü. Sonra gidip duş aldım. Yataktan indirip battaniye sardım. Bu sırada tamamen hareketsiz yatıyordu. Ne yapacağımı bilemediğim için saat 13.00'te evden çıktım. 17.00'de geri döndüm. Telefon ile yardım istediğim arkadaşım bana bir tanıdığını gönderdi. O kişi de sağlık ekiplerine haber vermemizi söyledi. Sonrasında gözaltına alındım. Ben, eşimi kesinlikle öldürmek istemedim. Eşim amcamın kızı oluyor” dedi.

‘BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ OLABİLİR’

Y.A.M.A., mahkeme başkanının maktulün boynundaki morlukların nasıl olduğu sorusuna ise “Ölüm olayı birliktelik sırasında istemeyerek meydana geldi. Birliktelik yaşadığım kişi amcamın kızı olur, onu neden öldürmek isteyeyim. Onu çok seviyordum. Çok uzun süre cinsel birliktelik yaşadık. Boynundaki morarmalar onu öptüğüm için olabilir. Nasıl öldüğü ile ilgili bir fikrim yok o esnada beyin kanaması da geçirmiş olabilir” diye yanıt verdi.

AVUKATTAN TUTUKSUZ YARGILANMA TALEBİ

Sanık avukatı Mert Ata Kılıç ise yaptığı savunmada müvekkilinin eşinin öldürmeye yönelik kasti bir eylemi olmadığını karşılıklı eylemlerin söz konusu olduğunu belirterek, “En aleyhte değerlendirmeyle ihmali bir davranıştan söz edilebilir. Bu da müvekkilimin olay anında şok etkisiyle ambulansa haber vermemesidir. Müvekkilim ile maktule arasında yaşanan cinsel ilişki sırasında karşılıklı fantezi amaçlı eylemler söz konusudur. Müvekkilin de bahsettiği gibi maktulenin boynundaki morarmalar bundan kaynaklıdır. Suç vasfının müvekkil lehine değişme ihtimali vardır. Tutuklama, tedbirden ziyade cezalandırmaya dönüşmüştür. Bu nedenle müvekkilin şu aşamada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmesini talep ederiz” dedi.

ESKİ EŞ: ÇOCUĞU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORDU

Mahkeme heyeti, sanığın, 19 yıl önce ülkesinde evlenip, olaydan 8 ay önce boşandığı ve soruşturma sırasında verdiği ifadede, esk eşinin evliliklerinden olan 4 çocuğunu sevmediğini belirterek, “Her hamile kaldığımı öğrendiğinde, birlikteliğimiz sırasında boğazımı sıkıp karnıma bastırarak, çocuğu düşürmeye çalışıyordu” diyen M.A.'nın tanık olarak dinlenmesi, polis tarafından olay yerinde çekilen görüntülerin incelenmesi için, duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki cinayet Bursa
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