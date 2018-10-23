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Cinsel ilişki sonrası fenalaşan kadını koliye koyup kargoya verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 10:09 | Son Güncelleme

Uşak'ta yol kenarında bir koli içinde Dilek Marabi'nin (47) cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Suat Sönmez (47), tutuklandı. Sönmez ifadesinde, cinsel ilişkiye girdiği Marabi'nin fenalaşarak öldüğünü iddia etti. Koliyi ise eve çağırdığı nakliyecilere, içinde köpek maması olduğunu söyleyerek ormanlık alana attırdığını söyledi.

Cinsel ilişki sonrası fenalaşan kadını koliye koyup kargoya verdi!

Karaağaç Mahallesi Kuzey Çevre Yolu Anıt Tepe Parkı yakınlarındaki ormanlık alanda geçen cumartesi günü, karton koli içinde Dilek Marabi'nin cesedi bulundu.

Marabi'nin ölümünü araştıran polis ekipleri, son görüştüğü kişileri incelemeye aldı. Dilek Marabi'nin, bir gün önce Suat Sönmez ile görüştüğü belirlendi. Gözaltına alınan Sönmez, sorgusunda, Marabi ile cinsel ilişkiye girdiğini, bu sırada kadının fenalaşıp öldüğünü iddia etti. Paniklediğini belirten Suat Sönmez, kadının cesedini koliye koyup nakliyecileri çağırdığını söyledi.

Sönmez, nakliyecilerin 'Kolinin içerisinden kötü koku geliyor' demesi üzerine, içinde köpek maması olduğunu söyleyerek, koliyi ormanlık alana attırdığını anlattı. Suat Sönmez ile birlikte ormanlık alana giden nakliyecilerin ihbarıyla cesedin bulunduğu da kaydedildi.

Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası ile darp izine rastlanmayan Dilek Marabi'nin ev kadını olduğu ifade edildi. Bir süre önce boşandığı ve işsiz olduğu belirtilen Suat Sönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

DHA

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uşak cinayet taciz cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
AH AH BU KADINLAR NE İŞİN VAR ERKEKLERLE GİT ÇALIŞ EKMEĞİNİ DOĞRU YOLDAN ÇIKAR
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