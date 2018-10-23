Cinsel ilişki sonrası fenalaşan kadını koliye koyup kargoya verdi!

Karaağaç Mahallesi Kuzey Çevre Yolu Anıt Tepe Parkı yakınlarındaki ormanlık alanda geçen cumartesi günü, karton koli içinde Dilek Marabi'nin cesedi bulundu.
Marabi'nin ölümünü araştıran polis ekipleri, son görüştüğü kişileri incelemeye aldı. Dilek Marabi'nin, bir gün önce Suat Sönmez ile görüştüğü belirlendi. Gözaltına alınan Sönmez, sorgusunda, Marabi ile cinsel ilişkiye girdiğini, bu sırada kadının fenalaşıp öldüğünü iddia etti. Paniklediğini belirten Suat Sönmez, kadının cesedini koliye koyup nakliyecileri çağırdığını söyledi.
Sönmez, nakliyecilerin 'Kolinin içerisinden kötü koku geliyor' demesi üzerine, içinde köpek maması olduğunu söyleyerek, koliyi ormanlık alana attırdığını anlattı. Suat Sönmez ile birlikte ormanlık alana giden nakliyecilerin ihbarıyla cesedin bulunduğu da kaydedildi.
Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası ile darp izine rastlanmayan Dilek Marabi'nin ev kadını olduğu ifade edildi. Bir süre önce boşandığı ve işsiz olduğu belirtilen Suat Sönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
DHA
Dolandırıcıların lüks yaşamı böyle görüntülendi! Sözleri 'pes' dedirtti
Fatih Altaylı'dan Nevşin Mengü'nün o paylaşımına sert tepki: Cehaletle 'pipiyle' değil 'bilgi' ile mücadele edilir
Adana'da çocuklarının boğazını kesen annenin ifadesi ortaya çıktı
Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak
Burası dünyanın en kalabalık adası: Migingo Adası
MHP'nin İstanbul'da aday çıkarmama şartını açıkladı
George Soros’a bombalı suikast girişimi!
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kenti birbirine kattı, böyle yakalandı
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Türk hacker Apple'dan fidye istedi!
Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum