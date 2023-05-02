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Cinsel ilişkilerini ifşaladı! "Mikropenisim var ama kadınlara..."

02.05.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Penis boyları cinsel ilişkilerde erkeklerin gerginlik yaşamasına neden olabiliyor. Bu konuda yapılan araştırmalar penis boyunun erkeklerin düşündüğü kadar önemli olmadığını belirtse de birçok kişi bu sebeple psikolojik problemler yaşıyor. İnternette küçük penisi olduğunu itiraf eden bir adam cinsel ilişkilerde kadınlara olan yaklaşımını açıkladı.

Cinsel ilişkilerini ifşaladı! "Mikropenisim var ama kadınlara..."

İlişkinin içerisinde duygu ve düşünceleri saklamak gibi vücutlar hakkında da yalan söylemek geri dönülmez sonuçlar yaratabiliyor. Bu sebeple hem erkeklerin hem de kadınların birbirlerine karşı dürüst olmaları gerekiyor. Bir adam mikropenisle yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlatarak ve bunun kadınlardan saklanabilecek bir şey olmadığını söyledi.

Yeni Proje - 2023-05-02T094808.250

Bir adam, insanlara mikropenisi olan erkekler için hayatın nasıl olduğu konusunda fikir vermek için Reddit'e giderek bunun kendilerini ve cinsel yaşamlarını nasıl etkilediğini açıkladı. Bu durumdan doğuştan "nefret ettiğini" itiraf etti, ancak insanlara olabilecek tüm soruları sormalarını söyledi.

HER ZAMAN DÜRÜST OLDUĞUNU AÇIKLADI

Bir kişi "Bir kızla tanıştığında cinsel ilişkilere nasıl yaklaşıyorsun, önce ona haber mi veriyorsun yoksa sadece gidip en iyisi için mi dua ediyorsun?" diye sordu. Adam, "kadınlara bu konuda yalan söyleme zahmetine girmediğini" çünkü bunun hiçbir anlamı olmadığını iddia etti. "Başlangıç aşamalarında, sizi tanımak için yapılan konuşmalar gibi ve bu seksi zaman konuşmalarından birinde gündeme gelirse, dürüst olacağım ve bedenimi söylerim." dedi.

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"UTANÇ VERİCİ BİR DENEYİM"

"Diğer zamanlar, bir kadınla birlikte olduğum anın harareti gibi, bu olduğunda benimkini çıkarırım ve en iyisini umarım. Yine de pek çok garip utanç verici an yaşadım. Çoğunlukla birlikte olduğum her ortak biraz hayal kırıklığına uğradı.
Demek istediğim, bunu biraz hissettim ve normalde bundan sonrası tuhaf, utanç verici bir deneyim."

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"YAPABİLECEĞİM TEK ŞEY KENDİMİ KABUL ETMEK"

"Demek istediğim, güvensizlik bazı günler beni etkiliyor ama bu bana dağıtılan bir el. Yapabileceğim tek şey kendimi kabul etmek." İnsanlar adamın içinde bulunduğu duruma çok sempati duydular ve biri durumu duyduklarına "üzgün" olduklarını söyledi.

MİKROPENİS GENELLİKLE DOĞUMDA TEŞHİS EDİLİYOR

Mikropenis, temelde ortalama boyutun altında bir penise verilen tıbbi terimdir ve genellikle doğumda teşhis edilir. Science Direct'te yayınlanan "Penis ve Skrotum Bozuklukları" adlı 2010 tarihli bir araştırmaya göre, mikropenisin resmi tanımı "penis gerilmiş uzunluğunun ortalamanın 2,5 standart sapmadan (SD) daha düşük olduğu penis" şeklindedir.

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