Cinsel ilişkinin uzun sürmesi için partnerime nasıl yardımcı olabilirim?

Erken boşalma, kişinin, boşalma üzerinde kontrolünün ve denetiminin olmaması durumudur. Kişiler ilişkiye başlamadan, başlar başlamaz ya da başladıktan kısa bir süre sonra istemediği halde boşalır. Bu durum cinsel hayatın başlangıcından itibaren oluşabileceği gibi sonradan da başlayabilir.
Yapılan araştırmalara göre, erken boşalan erkeklerde penisin vajen içindeki süresi ortalama 1.8 olduğu belirtilmiştir. Ancak önemli olan bu sürenin çiftlere yetip yetmediğidir. Eğer bu süre çiftlere yetiyorsa buna erken boşalma denemez.
Cinsel hayatı sarsan bu durum nedeniyle birçok erkek doktora başvurmuyor. Erkeklerin en sık yaşadığı cinsel sağlık sorunu olmasına rağmen maalesef bu durumu değiştirmek isteyen erkeklerin sayısı oldukça azdır.
Bu nedenle partneriniz ya da eşiniz erken boşalıyor ise onu cesaretlendirerek ve tedavi sırasında yardımcı olarak hem kendi hem de partnerinizin cinsel hayatını daha sağlıklı yaşamasını sağlayabilirsiniz. Unutmayın erken boşalan partneriniz tedavi olmaz ise bir süre sonra sertleşme sorunları başlayabilir.
Erken Boşalan Partneriniz Neler Düşünür ?
Erken boşalma problemi yaşayan erkeklerin hemen hemen hepsinde utanç, mahcupluk, aşağılık, kızma, öfke ve benzeri duygular mevcuttur. Partnerlerini tatmin edemediklerini düşünürler. Ve kendilerine olan öz saygıları azalmıştır. ‘Yine mi başlamadan bitecek?’, ‘yine mi rezil olacağım?’ düşünceleri ile ilişkiye başlarlar.
Aslında bu düşüncelerin olması oldukça normal. Çünkü ortada bir sorun var ve beyin bu soruna bir şekilde tepki veriyor. Kısacası bu düşüncelerin ve duyguların hepsi uyarıdır. Ağrı gibi acı gibi... O zaman soru şudur; duygu ve düşüncelerimize göre mi yaşayacağız yoksa bunları bir uyarı gibi algılayıp sorunu çözmek için çaba mı sarf edeceğiz?
Partnerinizin Bir Hastalığı Olabilir…
Sonradan başlayan erken boşalmanın ise anlık psikolojik travmalar veya ortaya çıkan hastalıklar (guatr, hormon bozuklukları, prostat hastalıkları gibi) ile ilişkisi çok kuvvetlidir. Bu durum genel olarak hasta tarafından ifade edilir veya kolayca testler ile saptanabilir. Sorun ortadan kalkınca boşalmada normale döner.
Sorun Sadece Erken Boşalma Olmayabilir
Erken boşalan erkeklerin bir çoğunda bir süre sonra sertleşme bozukluğu görülebilir ya da ikinci ilişkilerinde sertleşme problemi görülebilir. Bunun yanı sıra erken boşalan erkeklerde cinsel isteksizlik oldukça yaygındır. Genel olarak insanoğlu başaramadığı bir eylemden bilinçli ya da bilinçsiz olarak olarak kaçar. 1 dakikada biten erkeğin zevki tadamadığı ve partnerin doyuma ulaşmadığı bir eylemi her iki tarafta doğal olarak istemeyecektir.
Partnerinizin Erken Boşalmasını İstemiyorsanız
Erken boşalma kısır bir döngüdür. Erken boşalma arttıkça buna bağlı olarak stres ve başarısızlıklar da artar. Başarısızlıklar arttıkça da erken boşalma artar. Sertleşme refleks bir durum iken, boşalma kontrol edilebilir. Erken boşalma tedavisi araba kullanmayı öğrenmek gibi bir süreç gerektirir. Yani zaman içinde yavaş yavaş gerçekleşir. Başarıda kişinin isteği ve azmi yüzde 100 etkilidir.
Davranış tedavisi ile kalıcı bir tedavi yapılabilir. Bu tedavinin partner ile birlikte yapılması tedaviyi çok hızlandırır. Eş ile yapılan tedavilerde başarısızlık ihtimali yok denecek kadar azdır.
Davranış tedavisinde 3 temel nokta vardır; önce kendini sonra partnerini tanıma, cinsel bilgiler almak ve cinsel heyecanını kontrol edebilme. Boşalma eyleminin fizyolojisini, erkek- kadın cinsel döngüsünü, kadını orgazma ulaştıran yolları bilmeden boşalma üzerinde kontrol sağlayamayız. Boşalmayı kontrol etmek henüz penisin sertleşmediği ve vajen ile buluşmamışken başlar. Heyecanını kontrol eden boşalmayı da kontrol edebilir. Erkeklerin heyecan kontrolünde bilinçli bir partnerlerin etkisi oldukça fazla olabilmektedir.
Öte yandan bazı ilaçların hayat boyu kullanılması gerekir. Bu tür ilaçların penisin vajen içindeki süreyi 1-3 kat artırdığı tespit edilmiştir. Peniste yaşanan sertleşme sorunu için ise; penise şok dalga tedavisi uygulanabilir.
Op. Dr. Berk Karataş
Üroloji Uzmanı
www.berkkaratas.com
Okuyucu Yorumları 0 yorum