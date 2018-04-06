Cinsel ilişkinin uzun sürmesi için partnerime nasıl yardımcı olabilirim?

Erken boşalma, kişinin, boşalma üzerinde kontrolünün ve denetiminin olmaması durumudur. Kişiler ilişkiye başlamadan, başlar başlamaz ya da başladıktan kısa bir süre sonra istemediği halde boşalır. Bu durum cinsel hayatın başlangıcından itibaren oluşabileceği gibi sonradan da başlayabilir.

Yapılan araştırmalara göre, erken boşalan erkeklerde penisin vajen içindeki süresi ortalama 1.8 olduğu belirtilmiştir. Ancak önemli olan bu sürenin çiftlere yetip yetmediğidir. Eğer bu süre çiftlere yetiyorsa buna erken boşalma denemez.

Cinsel hayatı sarsan bu durum nedeniyle birçok erkek doktora başvurmuyor. Erkeklerin en sık yaşadığı cinsel sağlık sorunu olmasına rağmen maalesef bu durumu değiştirmek isteyen erkeklerin sayısı oldukça azdır.

Bu nedenle partneriniz ya da eşiniz erken boşalıyor ise onu cesaretlendirerek ve tedavi sırasında yardımcı olarak hem kendi hem de partnerinizin cinsel hayatını daha sağlıklı yaşamasını sağlayabilirsiniz. Unutmayın erken boşalan partneriniz tedavi olmaz ise bir süre sonra sertleşme sorunları başlayabilir.