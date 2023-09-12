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Cinsel istismar iddiasıyla darp edilmişti! Hastanede hayatını kaybetti

12.09.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Sincan ilçesinde Fatih S. (25), yaşı küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla darp edildi. Çocuğun babası ve eniştesi tarafından dövülen Fatih S., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Cinsel istismar iddiasıyla darp edilmişti! Hastanede hayatını kaybetti

Dehşete düşüren olay, 9 Eylül saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Fatih S.'nin, yaşı küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Fatih S., çocuğun babası ve eniştesi tarafından darp edildi.

İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, Fatih S. ve kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Fatih S. gözaltına alınmadan önce alınan doktor raporunda kafasında ve kollarında kesikler olduğu belirtildi.

Fatih S., polis merkezinde rahatsızlanınca ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Fatih S., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla, 3'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı.

(DHA)

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