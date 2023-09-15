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Cinsel istismar şüphelisine mahalleliden dayak!

15.09.2023 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da cinsel istismar şüphelisi mahalleliden dayak yedi. Küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahsa mahalle sakinleri linç girişiminde bulundu. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Cinsel istismar şüphelisine mahalleliden dayak!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen K.Y.'nin (60) evinin yanında toplanan mahalle sakinleri, şahsa linç girişiminde bulundu. K.Y. evine kaçarak canını kurtardı.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

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Polis vatandaşları yatıştırmak için büyük gayret gösterdi. Polis tarafından kaçırılarak sivil polis aracına bindirilen K.Y., Gazi Devlet Hastanesine götürüldü. Darp sonucu sağ kolunda çatlak oluşan, çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

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Mağdur çocuğun ifadesine başvurulduğu ve K.Y. hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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cinsel istismar Şüpheli Samsun çocuk mahalle

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