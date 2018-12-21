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Cinsel istismarla suçlanan 'sahte şeyh'in cezası belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 17:41 | Son Güncelleme

Konya'da, kendisini 'şeyh' olarak tanıtıp 5 erkeğe 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman Işık, 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Işık, bilgisayarındaki videolar için de 'müstehcenlik' suçundan 1 yıl daha hapis cezası aldı. Aynı davada 'cinsel istismara yardım etmek' suçundan tutuksuz yargılanan Murat Karabayrak hakkında da 5 yıl hapis cezası verildi.

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini 'şeyh' diye tanıtan Süleyman Işık'ın, erkeklere cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Işık, 2008 ve 2017 yılları arasında 17- 22 yaşlarındaki 5 erkeğe 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Tutuklandıktan sonra bir erkek müridi daha Işık'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine dosyalar birleştirildi.

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 5'inci ve son duruşmasına katılan Süleyman Işık, savunmasında, ''Davaya sonradan şikayetçi olarak katılan mağdurun iddialarını, kabul etmiyorum. Birkaç kez sohbete gelmişti. Onun dışında kendisiyle görüşmemiz olmadı. Sonradan bilerek mağdur yapılan bir şahıstır. Hakkımdaki iddialar asılsızdır'' dedi.

‘BENİM HAKKIMDAKİ İDDİALARIN HARAM OLDUĞUNU BİLİYORUM’

Mahkeme heyetinin son sözünü sorması üzerine Işık, kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, ''İftira ateşten bir gömlektir. Bu gömlek bana giydirilmeye çalışılmıştır. Hakkımda ifade veren kardeşlerimin iddialarını kabul etmiyorum. 10 aydır cezaevindeyim. Eşim rahatsız o nedenle benim bakımıma ihtiyacı var. Vereceğiniz karara saygılıyım. Mahkemenizin en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Benim hakkımdaki iddiaların haram olduğunu biliyorum. Onlara haram olduğunu söylemiştim. Beraatimi talep ediyorum ''dedi.

62 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, cinsel saldırıya uğradığını ileri süren mağdurlardan birinin şikayetinden vazgeçtiğini ve onun adına açılan kamu davasının düşmesine karar verdi.

Heyet, Süleyman Işık'ın 5 kişiye yönelik 'cinsel istismar' suçlarını işlediğini hükmederek 61 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Bilgisayarında çıkan videolar için de 'müstehcenlik' suçundan 1 yıl daha hapis cezası ile 100 lira adli para cezası verildi.

Süleyman Işık'ın mağdurlardan birine cinsel istismarda bulunurken kendisine yardımcı olduğu ileri sürülen ve tutuksuz yargılanan Murat Karabayrak'a da 'cinsel istismara yardım etmek' suçunda 5 yıl hapis cezası verildi.

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Konya şeyh cinsel istismar sahte şeyh

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sahte şeyyy ne demek... yoksa gerçeğinin olduğuna mı inanıyorsunuz...
Oh oh maşaallah böyle cezalar olması gerek yeter bunlardan artı
Bunun İHTİSAS ALANI KADINLAR Olsa Gerek.
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