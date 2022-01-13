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Covid-19 geçiren adamın cinsel organı küçüldü! Dünya bu olayı konuşuyor

13.01.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan ve bilinmezliğini koruyan koronavirüs (Covid-19) hakkında her geçen gün yeni iddialar ortaya atılmakta. Bir platformda programa katılan ismini vermek istemeyen katılımda Covid-19 geçirdikten sonra cinsel organının 2,54 cm küçüldüğünü iddia etti. Bazı ürologlar adamın iddiasını destekleyen açıklamalarda bulundu.

Covid-19 geçiren adamın cinsel organı küçüldü! Dünya bu olayı konuşuyor

Koronavirüs varyantları Alfa, Beta, Delta, Gamma’dan sonra Omicron ile mücadele ettiğimiz şu günlerde Covid-19'la ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. 30 yaşlarında ABD’li bir adamın iddiasına göre; Covid-19'u atlattıktan sonra cinsel organının 2,54 cm küçüldüğünü öne sürdü.

"HASTALIKTAN SONRA CİNSEL ORGANIM KÜÇÜLDÜ"

Dünya çapında yankı uyandıran habere göre; Bir platformun yayınına bağlanan genç adam, koronavirüs geçirdiğini ve hastalıktan sonra cinsel organının 2.54 santimetre küçüldüğünü öne sürdü. Bu nedenle doktora başvuran gencin aldığı cevap, kendisini daha da üzdü. Çünkü doktorlar, yaşanan durum karşısında yapacakları bir şey olmadığını ifade etti.

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ÜROLOGLAR, İDDİAYA DESTEK VERDİ

Konuyla ilgili dünya basınına konuşan ürologlar, koronavirüsün kan akışını etkilediğini ve adamın cinsel organında bu nedenle hasar meydana gelmiş olabileceğini ifade etti. University College London tarafından tarafından 3 bin 400 kişi üzerinde yapılan araştırmada da 200 kişinin cinsel organının hastalıktan etkilendiği belirlenmişti.

"YATAKTA ÖZGÜVENİMİ KAYBETTİM"

İsmini vermek istemeyen genç, yaşadığı durumla ilgili, "30'lu yaşlarda bir erkeğim. Geçtiğimiz haziran ayında şiddetli bir koronavirüs geçirdim ve ondan sonra cinsel organımda küçülme meydana geldi. Bundan eminim. Özgüvenimi de kaybetmiş durumdaydım" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) penis
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