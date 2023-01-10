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  4. Cinsel saldırı ile suçlanıyordu! Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ilk kez konuştu

Cinsel saldırı ile suçlanıyordu! Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ilk kez konuştu

10.01.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, televizyon kanalında sunuculuk yapan Z.E.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla hakkında 10 yıl hapis cezası istemiyle açılan davayla ilgili ilk kez konuştu. Yüksel, "Kimseyi rahatsız edecek eylemde, suç unsuru oluşabilecek bir şeyde bulunmadım. Neden ve ne için ortaya atıldığını da anlamadım. Hiçbir şey karanlıkta kalmayacak. Ben vicdanen rahatım" dedi. İşte Yüksel'in açıklamaları...

Cinsel saldırı ile suçlanıyordu! Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ilk kez konuştu

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde düzenlediği etkinlikte, televizyon kanalında sunuculuk yapan Z.E.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 10 yıla kadar hapis istemiyle hakkında açılan davayla ilgili ilk kez konuştu.

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'BEN VİCDANEN RAHATIM'

Çok talihsiz olayla karşı karşıya kaldığını söyleyen Başkan Yüksel, "Her yaptığım iş ve eylemden dolayı vicdanım rahat. Çok talihsiz bir durum ile karşı karşıya geldik. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Hiçbir şey karanlıkta kalmayacak. Ben vicdanen rahatım, sizler de biliyorsunuz ki etik, saygılı bir kişiliğim vardır. Kimseyi rahatsız edecek bir eylemde, suç unsuru oluşabilecek bir şeyde bulunmadım. Neden ve ne için ortaya atıldığını da anlamadım. Çok talihsiz bir zamana denk geldi. Tam da Gazeteciler Günü haftasında böyle bir şeyle karşılaştık. Hepimiz için ailem için Ergene halkımız için üzücü tablo ama Allah'ın izni ile yüzde 100 haklı olduğumu herkes görecek. Avukatlarım aracılığıyla gerekli şikayetlerde bulunduk ve gerekli müdahaleler yapılacak. Bunu sizler de görüp yaşayacaksınız, haklı olduğum ortaya çıkacaktır. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Kimsenin endişesi olmasın. Öncelikli olarak sağduyulu davranan arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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'KİŞİLİK HAKLARIMA KİMSE SALDIRMASIN'

Kendisine yargısız infaz yapıldığını öne süren Başkan Yüksel, "Tamamen taraflı bir basın vesilesi ile şahsım hedef alındı, kişiliğim hedef alındı. Sonuçta bölgenin ileri gelen bir insanıyım. Bu halk bana inandı, güvendi, oy verdi, destek verdi. Sonuçta ben de bir babayım, benim de bir kızım var. O yüzden bugüne kadar etik yaşadım, etik davrandım. Kesinlikle kimseye saygı çerçevesinde haddimi aşmadım. Beni eleştiren hiçbir arkadaşımıza kızmadım ama kişilik haklarıma kimse saldırmasın" diye konuştu.

DHA

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