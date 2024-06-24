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Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar hakkında neleri yanlış biliyoruz?

13.06.2024 11:56
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Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar, maalesef birçok yanlış bilgi ve inanışın kurbanı oluyor. Bu enfeksiyonlarla ilgili doğru bilgiye sahip olmak, hem kendimizi hem de partnerimizi korumamız açısından hayati önem taşıyor. Peki bunlarla ilgili olarak neleri yanlış biliyoruz?

Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar hakkında neleri yanlış biliyoruz?

1. "Sadece belirtiler olduğunda aktarılır."

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Birçok kişi, cinsel yolla aktarılan enfeksiyonların sadece belirgin semptomlar ortaya çıktığında aktarılacağını düşünür. Oysa birçok enfeksiyon, belirti göstermeden de aktarılabilir. Örneğin klamidya veya gonore enfeksiyonları, uzun süre belirti vermeden vücutta kalabilir ve bu süre zarfında aktarılabilir. Bu nedenle cinsel olarak aktif bireylerin düzenli olarak test yaptırması çok önemlidir.

2. "Tek eşli olduğum zaman güvendeyim."

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Tek bir partnerle cinsel ilişkiye girmek elbette riskleri azaltır ancak partnerinizin geçmişteki cinsel temaslarından haberdar olmadan tamamen güvende olduğunuzu düşünmek yanıltıcı olabilir. Partnerinizin önceki ilişkilerinden kaynaklanan enfeksiyonlar sizde de ortaya çıkabilir. Bu yüzden, çiftlerin birbirlerine karşı açık olması ve düzenli cinsel sağlık kontrollerine gitmesi büyük önem taşır.

3. "Enfeksiyonlar sadece belirli yaş grupları arasında aktarılır."

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Hayır, enfeksiyonlar her yaş grubunu etkileyebilir. Gençlerden yaşlılara kadar herkes, cinsel sağlık konusunda bilinçli olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Özellikle gençler arasında yaygın olan bu yanlış inanış, yaşlı bireylerin de risk altında olduğunu göz ardı etmelerine neden olabilir. Yaşınız ne olursa olsun, cinsel sağlık kontrolleri ve korunma yöntemleri herkes için geçerlidir.

4. "Sadece 'tehlikeli' ilişkilerde aktarılır."

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Enfeksiyonlar, sadece rastgele veya korunmasız cinsel ilişkilerde aktarılmaz. Uzun süreli, tek eşli ilişkilerde bile korunma önlemlerine dikkat etmek önemlidir. Partnerinizin başka biriyle ilişkiye girmiş olması ya da geçmişte enfekte olmuş olması, sizin de risk altında olmanıza neden olabilir. Prezervatif kullanımı ve düzenli testler, güvenli cinsel ilişkinin temel unsurlarıdır.

5. "Oral seks her zaman güvenlidir."

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Maalesef, oral seks sanıldığı kadar güvenli değildir. Oral seks, cinsel yolla aktarılan enfeksiyonların riskini tamamen ortadan kaldırmaz. HIV, herpes, gonore gibi enfeksiyonlar oral yolla da aktarılabilir. Çünkü cinsel sağlık sadece penetratif seksle sınırlı değildir.

6. "Testler her zaman doğru sonuç verir."

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Evet, cinsel yolla aktarılan enfeksiyonların önüne geçebilmek için test yaptırmak önemlidir. Ancak enfeksiyonun kuluçka dönemi gibi faktörler nedeniyle bazen yanlış negatif sonuçlar verebilir. Enfeksiyonun belirli bir süre sonra tespit edilebilir hale gelmesi, testlerin belirli aralıklarla tekrarlanmasını gerektirir. Bu nedenle, sadece bir kez test yaptırmak yerine düzenli olarak test yaptırmak en doğrusudur.

7. "Kadınlar her zaman daha fazla risk altındadır."

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Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar cinsiyet ayırt etmez. Hem erkekler hem de kadınlar bu enfeksiyonlara yakalanma riski taşır ve korunma önlemleri her iki cinsiyet için de aynıdır. Erkeklerin de cinsel sağlıklarını koruma konusunda en az kadınlar kadar dikkatli olmaları gerekmektedir.

8. "Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar, homoseksüeller arasında daha yaygındır."

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Bu da maalesef ki yaygın yanlış bir inanıştır. Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar, nasıl cinsiyet ayırt etmiyorsa cinsel yönelim de ayırt etmiyor. Cinsiyet ve yönelim ne olursa olsun, bireylerin kendisini bu tür enfeksiyonlara karşı koruması gerekir.

9. "Bireyler, enfeksiyonlardan tedavi ile tamamen kurtulabilir."

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Bazı enfeksiyonlar antibiyotiklerle tedavi edilebilirken, HIV ve herpes gibi bazıları tamamen tedavi edilemez, sadece yönetilebilir. Bu yüzden korunma her zaman öncelikli olmalıdır. Tedavi edilemeyen enfeksiyonlar, yaşam boyu süren sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle korunma yöntemlerine ve düzenli sağlık kontrollerine dikkat etmek çok önemlidir.

Express


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