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Bu ifadelere dikkat edin! Çocuklara cinsellik konusu anlatılırken kullanılması gereken kelimeler nelerdir?

Seray Üstün Seray Üstün
14.05.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplumsal tabular içerisinde cinsellik konusu çok rahat konuşulabilen bir mevzu değildir. Özellikle ebeveynler çocuklarıyla cinsellik üzerine konuşmayı tercih etmez ve tedirgin olur. Çocuklar çevresindeki olayları gözlemleyerek keşfetmeye çalışır. Bu keşif kimi zaman cinsel kimlikle de ilgili olabilir. Bu konuda çocuklara bilgi vermek oldukça önemlidir. Bu ilk bilgilendirmenin anne ve baba tarafından yapılması sürecin gelişimi için daha yararlı olacaktır.

Ergenlik dönemi öncesinde çocukların cinsellikle ilgili merakları artar. Çocukların doğru ve yaşlarına uygun bir şekilde meraklarının giderilmesi gelişimleri açısından büyük önem taşır. Bu nedenle çocukların sorularına anne ve babaların cevap vermesi gereklidir. Ebeveynlerin cevap vermemesi halinde çocuklar teknolojik araçlar, arkadaşları ve çevresindeki kişilerden bilgi alma yolunu tercih eder.

Çocuklardaki cinsel eğitim aslında onların ilk soruyu sormasıyla başlar. Verilen ilk cevaplar aslında cinsel eğitim için gerekli olan adımları oluşturur. Bu bilgilerde çocukların yaşı dikkate alınmalıdır. Onların anlayacağı şekilde ve sorularına direkt yanıt verilmelidir. Çok fazla ve karmaşık bilgilerin anlatılması kafa karışıklığına neden olacaktır. Çocuklarla cinsellik konuşurken kelimelerin uygun bir şekilde seçilmesi sürecin yönetiminden en önemli detaydır.

CİNSEL ORGANLAR

Çocuklar cinsiyetini fark ettikleri andan itibaren cinsel organlarının isimleri söylemeli ve bu kısımların özel bölgeleri olduğu ifade edilmelidir. Cinsel eğitim sırasında her zaman cinsel organlarla ilgili doğru isimleri kullanmak gerekir. Çocuğun tıbbi isimleri öğrenmesi konuşma dilinde kullanımının normal olduğunu benimsemesi cinsellik eğitimindeki temeldir.

ÖZEL BÖLGE

Yaş gruplarına göre erkek ve kadın cinsel organlarının şekilleri hakkında da bilgi verilebilir. Cinselliğin kişiye özel bir kavram olduğu ve cinsel bölgelerin açıkta bırakılmayacağı, kimseye gösterilmeyeceği ve dokunulmasına izin verilmeyeceği belirtilmelidir. Bu bölgelere ebeveynlerin sadece hijyen ve sağlık sebebiyle, doktorların ise ebeveyn gözetiminde sağlık nedeniyle dokunabileceği ifade edilmelidir. Bu iki grubun dışında bulunan diğer kişilerin bakamayacağı ve dokunamayacağı anlatılmalıdır.

REGL

Ergenlik dönemindeki kız çocuklarına regl süreci bir hastalık olarak anlatılmamalıdır. “Halam geldi, hasta olmak” gibi tanımlar yerine “period, menstruasyon, adet, regl olmak” ifadeleri kullanılmalıdır. Bu ifadeler regl olmanın doğal bir süreç olduğunu çocuğun kavramasını kolaylaştırır.

SEKS

Seks kelimesi yaşlara göre ifadesi daha kapsamlı olan bir sözcüktür. Bu kelime daha küçük yaş gruplarında “Sevgi göstermek, çocuk yapmak ve paylaşmak” sözcükleriyle ifade edilir. Ergenliğe yaklaşan çocuklarda ise seksin yetişkinken karşılıklı onay, saygı ve güven duyulan bir kişi ile yapıldığı anlatılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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