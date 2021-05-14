Bu ifadelere dikkat edin! Çocuklara cinsellik konusu anlatılırken kullanılması gereken kelimeler nelerdir?

Ergenlik dönemi öncesinde çocukların cinsellikle ilgili merakları artar. Çocukların doğru ve yaşlarına uygun bir şekilde meraklarının giderilmesi gelişimleri açısından büyük önem taşır. Bu nedenle çocukların sorularına anne ve babaların cevap vermesi gereklidir. Ebeveynlerin cevap vermemesi halinde çocuklar teknolojik araçlar, arkadaşları ve çevresindeki kişilerden bilgi alma yolunu tercih eder.

Çocuklardaki cinsel eğitim aslında onların ilk soruyu sormasıyla başlar. Verilen ilk cevaplar aslında cinsel eğitim için gerekli olan adımları oluşturur. Bu bilgilerde çocukların yaşı dikkate alınmalıdır. Onların anlayacağı şekilde ve sorularına direkt yanıt verilmelidir. Çok fazla ve karmaşık bilgilerin anlatılması kafa karışıklığına neden olacaktır. Çocuklarla cinsellik konuşurken kelimelerin uygun bir şekilde seçilmesi sürecin yönetiminden en önemli detaydır.

CİNSEL ORGANLAR

Çocuklar cinsiyetini fark ettikleri andan itibaren cinsel organlarının isimleri söylemeli ve bu kısımların özel bölgeleri olduğu ifade edilmelidir. Cinsel eğitim sırasında her zaman cinsel organlarla ilgili doğru isimleri kullanmak gerekir. Çocuğun tıbbi isimleri öğrenmesi konuşma dilinde kullanımının normal olduğunu benimsemesi cinsellik eğitimindeki temeldir.