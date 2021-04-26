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Çip kıtlığı tahmin ettiğinizden daha uzun sürebilir!

26.04.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Intel CEO’su, küresel çip kıtlığının potansiyel olarak birkaç yıl daha sürebileceğine inanıyor. Şirketin yöneticisi, konunun 2 yıla kadar uzatılabileceğini düşünüyor.

Çip kıtlığı tahmin ettiğinizden daha uzun sürebilir!

WallStreetJournal'ın raporuna göre, Intel’in yaptığı klasik raporlama çalışmalarından sonra teknoloji devinin CEO’su Pat Gelsinger'dan önemli bilgiler geldi. Şirket, hem pandemi hem de fabrikaların kısmi kapatılmaya gidilmesinden dolayı üç aylık bir zarardan sonra firma çıkışa geçmişti.

ÇİP KITLIĞI DEVAM EDECEK

Bunun ile beraber Pat Gelsinger, yapılan açıklamada da “Bu, Intel için çok önemli bir yıl” dedi. Gelsinger, çip kıtlığının ek kapasiteler inşa edilene kadar devam edeceğini belirtti. Bu yeni kapasiteler, çip kıtlığını hafifletmeye ve arzın talebi karşılamasına yardımcı olabilir.

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Mikroçip firması Intel'den çip açıklamasıMikroçip firması Intel'den çip açıklaması

Yapılan çiplerin, otomobil ve tüketici elektroniği ürünlerini etkileyen darbeyi hafifleteceği düşünülüyor. Farkında olmayanlar için, küresel kıtlık, otomobil üretiminin ve hatta bazı ev aletlerinin de üretiminin durmasına yol açarak, çok sayıda sektördeki üretimi kesintiye uğrattı.

Son zamanlarda, ABD Başkanı Joe Biden sorunu çözmek için çeşitli teknoloji devleri ve yarı iletken tabanlı firmalarla bir araya geldi ve hatta yarı iletken endüstrisi için 50 milyar dolarlık bir taahhüt verdi. Gelsinger ise kıtlığı hafifletmeye yardımcı olmak için bir miktar üretim kapasitesine sahip olacağına söz verdi.

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