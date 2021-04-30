Çıplak poz nedeniyle gözaltında! ''Her şey bir anda oldu''

Dubai'de bir grup kadının çıplak poz verdiği fotoğrafla ilgili başı belada olan milyoner playboy Grechin söz konusu karenin planlı olmadığını, Müslümanları rencide etmek istemediklerini ve özür dilediğini söyledi. İddia edildiği gibi porno veya başka benzer niyetler taşımadıklarını savunan Grechin, Dubai'yi de ikiyüzlülükle suçladı.

Daily Mail'e konuşan 41 yaşındaki Grechin, kadınların çıplak poz verdiği söz konusu fotoğrafın sanat olduğunu, başka bir ülkede olsa normal kabul edileceğini savundu.

Kadınların iddia edildiği gibi 'manken ya da eskort' değil kendisinin yakın arkadaşı olduğunu ve Dubai'de tatil için bulunduklarını anlatan Grechin, amaçlarının porno olmadığında ısrar etti.

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Sakinlerinin Müslüman olduğu bir yerde böyle bir şey yaptıkları için "Elbette ki özür diliyorum. Hepimiz özür diliyoruz" diyen Grechin, "Kızlar da röportajlarında birçok kez özür diledi. Benim için de nahoş bir durum. İnsanlar hata yaptığında özür diler. Bizimki de böyle görülmeli. Elbette ki kimseyi rencide etme niyetimiz yoktu. Sonuçta camiye çıplak tırmanmış değiller" ifadelerini kullandı.