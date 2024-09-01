Cities: Skylines II sistem gereksinimleri - Cities: Skylines II minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

Geliştirilmiş simülasyon faktörleri ve geniş seçim skalası ile şehir kurma oyunu seven kişilerin favorilerinden olan Cities: Skylines II sistem gereksinimleri sıklıkla araştırılır. Çünkü ilk versiyonu olan Cities: Skylines sürümüne göre daha büyük bir dosya boyutuna ve gelişmiş grafiklere sahip olan oyunun bazı cihazlarda kullanılamadığı bilinir. Bu nedenle “Cities: Skylines II sistem gereksinimleri nelerdir?” diyen kişilere bu oyunun gerektirdiği bellek, işletim sistemi, dosya boyutu gibi özelliklere dair bilgi aktarılmasında fayda vardır.
Windows işletim sistemine sahip olan cihazlarda keşfedilebilen sürümü 24 Ekim 2023’te piyasaya sürülen Cities: Skylines II bir çeşit şehir kurma oyunudur. Geliştiricisi Colossal Order olan bu oyunun günümüzde PlayStation 5 ile de deneyimlenebildiği görülür.
2015’te kullanıcıların ilgisine sunulan Cities: Skylines adlı oyunun devamı olan bu şehir kurma oyununun geliştirilmiş pek çok simülasyon faktörünü içerdiği bilinir. Kendi şehrini inşa ederek simülasyon ortamında benzersiz bir deneyim yaşamak isteyen oyuncular için “Cities: Skylines II minimum sistem gereksinimleri nelerdir?” sorusunun yanıtlanması gerekir. Bu sayede oyunun ne tür bir donanıma sahip olan cihazlara indirilebildiği anlaşılacaktır.
Cities: Skylines II adlı oyunun grafikleri ve simülasyon faktörleri ile dikkat çektiği bilinir. Bu oyunu verimli bir şekilde oynamak isteyen kişilere ise Cities: Skylines II önerilen sistem gereksinimleri hakkında bilgi içeren aşağıdaki listeyi incelemeleri önerilir:
Kullandığı masaüstü veya laptop bilgisayarın Cities: Skylines II oyununu kaldırıp kaldırmayacağını merak eden kişiler bu oyunun dosya boyutunu araştırır. Bir şehir kurma oyunu olan Cities: Skylines II indirme işleminin başarılı bir şekilde tamamlanması için bilgisayarlarda 60 GB kullanılabilir alan bulunması gerekir. Dolayısıyla bu oyun için gereken güncel dosya boyutunun 60 GB olduğu belirtilmelidir.