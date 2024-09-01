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Cities: Skylines II sistem gereksinimleri - Cities: Skylines II minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
30.08.2024 18:15
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Çarpıcı grafiklere ve stratejik plan yapma seçeneğine sahip olan şehir kurma oyunları arasında öne çıkan Cities: Skylines II, 24 Ekim 2023’te piyasaya sürülmüştür. Colossal Order tarafından geliştirilen bu şehir kurma oyununun cihazlara kurulması için belli başlı sistem gereksinimlerinin mevcut olması gerekir. Dolayısıyla kullanıcılara Cities: Skylines II minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ile toplam dosya boyutu hakkında açıklama yapılmalıdır.

Cities: Skylines II sistem gereksinimleri - Cities: Skylines II minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

Geliştirilmiş simülasyon faktörleri ve geniş seçim skalası ile şehir kurma oyunu seven kişilerin favorilerinden olan Cities: Skylines II sistem gereksinimleri sıklıkla araştırılır. Çünkü ilk versiyonu olan Cities: Skylines sürümüne göre daha büyük bir dosya boyutuna ve gelişmiş grafiklere sahip olan oyunun bazı cihazlarda kullanılamadığı bilinir. Bu nedenle “Cities: Skylines II sistem gereksinimleri nelerdir?” diyen kişilere bu oyunun gerektirdiği bellek, işletim sistemi, dosya boyutu gibi özelliklere dair bilgi aktarılmasında fayda vardır.

Cities: Skylines II sistem gereksinimleri nelerdir?

Windows işletim sistemine sahip olan cihazlarda keşfedilebilen sürümü 24 Ekim 2023’te piyasaya sürülen Cities: Skylines II bir çeşit şehir kurma oyunudur. Geliştiricisi Colossal Order olan bu oyunun günümüzde PlayStation 5 ile de deneyimlenebildiği görülür.

2015’te kullanıcıların ilgisine sunulan Cities: Skylines adlı oyunun devamı olan bu şehir kurma oyununun geliştirilmiş pek çok simülasyon faktörünü içerdiği bilinir. Kendi şehrini inşa ederek simülasyon ortamında benzersiz bir deneyim yaşamak isteyen oyuncular için “Cities: Skylines II minimum sistem gereksinimleri nelerdir?” sorusunun yanıtlanması gerekir. Bu sayede oyunun ne tür bir donanıma sahip olan cihazlara indirilebildiği anlaşılacaktır.

Cities: Skylines II minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows 10 Home 64 bit
  • Ekran kartı: AMD Radeon RX 480 (8 GB) ya da Nvidia GeForce GTX 970 (4 GB)
  • Bellek: 8 GB RAM
  • İşlemci: Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 5 2600X
  • Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Cities: Skylines II önerilen sistem gereksinimleri

Cities: Skylines II adlı oyunun grafikleri ve simülasyon faktörleri ile dikkat çektiği bilinir. Bu oyunu verimli bir şekilde oynamak isteyen kişilere ise Cities: Skylines II önerilen sistem gereksinimleri hakkında bilgi içeren aşağıdaki listeyi incelemeleri önerilir:

  • İşletim sistemi: Windows 10 Home 64 Bit ya da Windows 11
  • Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3080 (10 GB) ya da AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)
  • Bellek: 16 GB RAM
  • İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X ya da Intel Core i5-12600K
  • Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Cities: Skylines II kaç GB?

Kullandığı masaüstü veya laptop bilgisayarın Cities: Skylines II oyununu kaldırıp kaldırmayacağını merak eden kişiler bu oyunun dosya boyutunu araştırır. Bir şehir kurma oyunu olan Cities: Skylines II indirme işleminin başarılı bir şekilde tamamlanması için bilgisayarlarda 60 GB kullanılabilir alan bulunması gerekir. Dolayısıyla bu oyun için gereken güncel dosya boyutunun 60 GB olduğu belirtilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
Oyun sistem
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