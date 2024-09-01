Cities: Skylines II sistem gereksinimleri - Cities: Skylines II minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir?

Geliştirilmiş simülasyon faktörleri ve geniş seçim skalası ile şehir kurma oyunu seven kişilerin favorilerinden olan Cities: Skylines II sistem gereksinimleri sıklıkla araştırılır. Çünkü ilk versiyonu olan Cities: Skylines sürümüne göre daha büyük bir dosya boyutuna ve gelişmiş grafiklere sahip olan oyunun bazı cihazlarda kullanılamadığı bilinir. Bu nedenle “Cities: Skylines II sistem gereksinimleri nelerdir?” diyen kişilere bu oyunun gerektirdiği bellek, işletim sistemi, dosya boyutu gibi özelliklere dair bilgi aktarılmasında fayda vardır.

Cities: Skylines II sistem gereksinimleri nelerdir?

Windows işletim sistemine sahip olan cihazlarda keşfedilebilen sürümü 24 Ekim 2023’te piyasaya sürülen Cities: Skylines II bir çeşit şehir kurma oyunudur. Geliştiricisi Colossal Order olan bu oyunun günümüzde PlayStation 5 ile de deneyimlenebildiği görülür.

2015’te kullanıcıların ilgisine sunulan Cities: Skylines adlı oyunun devamı olan bu şehir kurma oyununun geliştirilmiş pek çok simülasyon faktörünü içerdiği bilinir. Kendi şehrini inşa ederek simülasyon ortamında benzersiz bir deneyim yaşamak isteyen oyuncular için “Cities: Skylines II minimum sistem gereksinimleri nelerdir?” sorusunun yanıtlanması gerekir. Bu sayede oyunun ne tür bir donanıma sahip olan cihazlara indirilebildiği anlaşılacaktır.

Cities: Skylines II minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 Home 64 bit

Windows 10 Home 64 bit Ekran kartı: AMD Radeon RX 480 (8 GB) ya da Nvidia GeForce GTX 970 (4 GB)

AMD Radeon RX 480 (8 GB) ya da Nvidia GeForce GTX 970 (4 GB) Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM İşlemci: Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 5 2600X

Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 5 2600X Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Cities: Skylines II önerilen sistem gereksinimleri

Cities: Skylines II adlı oyunun grafikleri ve simülasyon faktörleri ile dikkat çektiği bilinir. Bu oyunu verimli bir şekilde oynamak isteyen kişilere ise Cities: Skylines II önerilen sistem gereksinimleri hakkında bilgi içeren aşağıdaki listeyi incelemeleri önerilir:

İşletim sistemi: Windows 10 Home 64 Bit ya da Windows 11

Windows 10 Home 64 Bit ya da Windows 11 Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3080 (10 GB) ya da AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)

Nvidia GeForce RTX 3080 (10 GB) ya da AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB) Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X ya da Intel Core i5-12600K

AMD Ryzen 7 5800X ya da Intel Core i5-12600K Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Cities: Skylines II kaç GB?

Kullandığı masaüstü veya laptop bilgisayarın Cities: Skylines II oyununu kaldırıp kaldırmayacağını merak eden kişiler bu oyunun dosya boyutunu araştırır. Bir şehir kurma oyunu olan Cities: Skylines II indirme işleminin başarılı bir şekilde tamamlanması için bilgisayarlarda 60 GB kullanılabilir alan bulunması gerekir. Dolayısıyla bu oyun için gereken güncel dosya boyutunun 60 GB olduğu belirtilmelidir.