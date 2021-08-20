Citroen ë-Jumpy 2021 kompakt LCV ödülünü kazandı

Citroen ë-Jumpy modeli ilk olarak “2021 Yılın Ticari Aracı” ödülünü almış, daha sonra l'Argus'un prestijli “2021 Yılının Uluslararası Ticari Aracı” unvanını da kazanmıştı. Şimdi model bu başarılara bir yenisini daha ekledi.

CITROEN Ë-JUMPY'E ÖDÜL

Citroen ë-Jumpy, profesyonel gazeteciler tarafından verilen Kilomètres Entreprise “2021 KOMPAKT LCV” Millésime Trophy ödülüne layık görüldü. ë-Jumpy, 2021 Yılın Kompakt Hafif Ticari Aracı kategorisinde altı rakibini geride bırakarak birinci seçildi.

CITROEN Ë-JUMPY NELER SUNUYOR?

Citroën ë-Jumpy, 50 kWsa batarya ile 230 km (WLTP) ve 75 kWsa batarya ile 330 km (WLTP) olmak üzere iki farklı menzil tipi sunuyor. ë-Jumpy’deki 100 kW’lık motor, vites değiştirme gereksinimi olmadan, 130 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

ë-Jumpy; evde (standart 8A priz mod 2 kablo veya Green’Up 16A geliştirilmiş priz), özel veya halka açık şarj istasyonunda (Wallbox ile mod 3 32A kablo) veya süper hızlı şarj istasyonunda 30 dakikada bataryayı yüzde 80 seviyesinde olmak üzere farklı şekillerde şarj edilebiliyor.

ë-Jumpy; farklı gövde tipleri, 1,90 m yükseklik, 6,6 m3’e kadar kullanım hacmi, 1.275 kg taşıma kapasitesi ve özellikle aracın ön bölümünü mobil bir ofise dönüştüren Moduwork dahil içten yanmalı versiyonlarla aynı kullanım özelliklerini sunuyor.

