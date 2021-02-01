Clubhouse davetiyesi nasıl alınır?

Sosyal medyada son dönemde Clubhouse çılgınlığı başladı. Yeni bir sosyal medya platformu olarak tanımlanan Clubhouse, insanların sohbet odalarına katılmalarını ve birçok insanla sesli iletişim kurmalarını mümkün kılıyor. Şimdilik iOS tarafından yer alan Clubhouse Android kullanıcılarına ise hizmet veremiyor. Bu yüzden bir Android kullanıcısıysanız Clubhouse dünyasına geçmek için biraz beklemeniz gerekiyor. Ancak iOS kullanıcısıysanız, Clubhouse iOS uygulamasını App Store'dan indirerek ve bir Clubhouse davetiyesi arayışına girerek işe başlayabilirsiniz.

CLUBHOUSE DAVETİYESİ NASIL ALINIR?

Clubhouse'a girmenin basitçe üç farklı yolu var ancak tüm yollar tek bir yola çıkıyor; O da Clubhouse davetiyesi bulmaya. Zira Podcast'lerin canlı hali olarak da nitelenen Clubhouse dünyasına girmek için bir Clubhouse davetiyesi elde etmeniz şart.

CLUBHOUSE DAVETİYESİ OLAN YAKININIZA GİDİN

Clubhouse davetiyesi elde etmenin en bilinen ve en basit yolu budur. Clubhouse'a halihazırda katılmış birisi, iki davetiye gönderme hakkına sahiptir. Bu yüzden Clubhouse'a katılmış bir tanıdığınız varsa ona başvurarak Clubhouse davetiyesi alabilirsiniz.