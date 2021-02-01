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Clubhouse davetiyesi nasıl alınır?

01.02.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Clubhouse davetiyesi nasıl alınır?

Clubhouse uygulaması iOS kullanıcılarının fazlasıyla dikkatini çekti. Sosyal medya platformuna katılanların sayısı gün geçtikçe artmaya başladı. Clubhouse dünyasına katılmak isteyenler şimdilerde ise Clubhouse davetiyesi almanın yollarını arıyor. Peki Android tarafına henüz gelmeyen Clubhouse'ta nasıl davetiye alınır?

Sosyal medyada son dönemde Clubhouse çılgınlığı başladı. Yeni bir sosyal medya platformu olarak tanımlanan Clubhouse, insanların sohbet odalarına katılmalarını ve birçok insanla sesli iletişim kurmalarını mümkün kılıyor. Şimdilik iOS tarafından yer alan Clubhouse Android kullanıcılarına ise hizmet veremiyor. Bu yüzden bir Android kullanıcısıysanız Clubhouse dünyasına geçmek için biraz beklemeniz gerekiyor. Ancak iOS kullanıcısıysanız, Clubhouse iOS uygulamasını App Store'dan indirerek ve bir Clubhouse davetiyesi arayışına girerek işe başlayabilirsiniz.

CLUBHOUSE DAVETİYESİ NASIL ALINIR?

Clubhouse'a girmenin basitçe üç farklı yolu var ancak tüm yollar tek bir yola çıkıyor; O da Clubhouse davetiyesi bulmaya. Zira Podcast'lerin canlı hali olarak da nitelenen Clubhouse dünyasına girmek için bir Clubhouse davetiyesi elde etmeniz şart.

Clubhouse

CLUBHOUSE DAVETİYESİ OLAN YAKININIZA GİDİN

Clubhouse davetiyesi elde etmenin en bilinen ve en basit yolu budur. Clubhouse'a halihazırda katılmış birisi, iki davetiye gönderme hakkına sahiptir. Bu yüzden Clubhouse'a katılmış bir tanıdığınız varsa ona başvurarak Clubhouse davetiyesi alabilirsiniz.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINIZI CLUBHOUSE DAVETİYESİ İÇİN KULLANIN

Eğer Twitter, Facebook ve Instagram gibi platformlara üyeyseniz, işiniz kolay olabilir. Çünkü sosyal medya platformlarında insanlar, davetiye dağıtmayı vadediyor. Söylenenlere bakılırsa bu yolla davetiye bulan birçok insan var. Siz de sosyal medyada #clubhouse hashtag'ini kullanarak ve ''clubhouse davetiyesi'' araması yaparak Clubhouse davetiyesi bulabilirsiniz. Böylece bu dünyaya girebilirsiniz.

ARKADAŞLARINIZIN SİZİ GÖRMESİNİ BEKLEYİN

Clubhouse'ta bildiğiniz üzere öncelikli olarak bir kayıt oluşturma sayfası bulunuyor. Burada cep telefonu numaranız ile uygulamaya kayıt oluyor, sonra beklemeye koyuluyorsunuz. Siz uygulamaya kayıt olduktan sonra ise rehberinde kayıtlı olduğunuz bir üyenin karşısına sizin uygulamaya girmek için beklemede olduğunuza dair bildirim yollanıyor. O kişi, bu noktada isterse sizi uygulamaya almak için referans olabiliyor ve böylece size uygulamanın kapılarını açıyor. Yani bir nevi size Clubhouse davetiyesi göndermiş oluyor.

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