Clubhouse davetiyesi nasıl alınır?

Sosyal medyada son dönemde Clubhouse çılgınlığı başladı. Yeni bir sosyal medya platformu olarak tanımlanan Clubhouse, insanların sohbet odalarına katılmalarını ve birçok insanla sesli iletişim kurmalarını mümkün kılıyor. Şimdilik iOS tarafından yer alan Clubhouse Android kullanıcılarına ise hizmet veremiyor. Bu yüzden bir Android kullanıcısıysanız Clubhouse dünyasına geçmek için biraz beklemeniz gerekiyor. Ancak iOS kullanıcısıysanız, Clubhouse iOS uygulamasını App Store'dan indirerek ve bir Clubhouse davetiyesi arayışına girerek işe başlayabilirsiniz.
Clubhouse'a girmenin basitçe üç farklı yolu var ancak tüm yollar tek bir yola çıkıyor; O da Clubhouse davetiyesi bulmaya. Zira Podcast'lerin canlı hali olarak da nitelenen Clubhouse dünyasına girmek için bir Clubhouse davetiyesi elde etmeniz şart.
Clubhouse davetiyesi elde etmenin en bilinen ve en basit yolu budur. Clubhouse'a halihazırda katılmış birisi, iki davetiye gönderme hakkına sahiptir. Bu yüzden Clubhouse'a katılmış bir tanıdığınız varsa ona başvurarak Clubhouse davetiyesi alabilirsiniz.
Eğer Twitter, Facebook ve Instagram gibi platformlara üyeyseniz, işiniz kolay olabilir. Çünkü sosyal medya platformlarında insanlar, davetiye dağıtmayı vadediyor. Söylenenlere bakılırsa bu yolla davetiye bulan birçok insan var. Siz de sosyal medyada #clubhouse hashtag'ini kullanarak ve ''clubhouse davetiyesi'' araması yaparak Clubhouse davetiyesi bulabilirsiniz. Böylece bu dünyaya girebilirsiniz.
Clubhouse'ta bildiğiniz üzere öncelikli olarak bir kayıt oluşturma sayfası bulunuyor. Burada cep telefonu numaranız ile uygulamaya kayıt oluyor, sonra beklemeye koyuluyorsunuz. Siz uygulamaya kayıt olduktan sonra ise rehberinde kayıtlı olduğunuz bir üyenin karşısına sizin uygulamaya girmek için beklemede olduğunuza dair bildirim yollanıyor. O kişi, bu noktada isterse sizi uygulamaya almak için referans olabiliyor ve böylece size uygulamanın kapılarını açıyor. Yani bir nevi size Clubhouse davetiyesi göndermiş oluyor.
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