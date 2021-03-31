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Clubhouse rüzgarına LinkedIn de kapılıyor!

31.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LinkedIn de Clubhouse rüzgarına katılıyor. İş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan sosyal medya platformu LinkedIn'in, Clubhouse benzeri sesli iletişim deneyimi sunmak için çalışmalar yaptığı ortaya çıktı.

Clubhouse rüzgarına LinkedIn de kapılıyor!

Clubhouse son dönemin popüler sosyal medya uygulamalarından biri oldu. Şimdilik iOS tarafına destek veren uygulama, insanların özellikle de pandemi sürecinde sesli iletişim kurmalarına imkan sağladı. Uygulamanın yükselen trendi, sadece bizlerin değil, sosyal medya devlerinin de dikkatini çekti. Twitter ve Facebook gibi devlerin sesli iletişimi temel olan yeni özellikler üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Son gelen haberlere bakılırsa bu devlere LinkedIn de katıldı.

LİNKEDIN CLUBHOUSE RAKİBİNİ DOĞRULADI

LinkedIn'in sesli iletişim özelliği için çalıştığı ortaya çıktı. Bu özelliği doğrulayan LinkedIn sözcüsü Suzi Owens, yaptığı açıklamada, LinkdIn konuşmalarında yaklaşık yüzde 50'lik bir büyüme gördüklerini, profesyonel kimliğinizle bağlantılı bir ses deneyimi sunmak için bazı erken testler yaptıklarını ifade etti. Owens ayrıca, uygulamadaki üyelerin topluluklarıyla bağlantı kurmaları için daha fazla yol sağlamak maksadıyla LinkedIn'in etkinlikler ve gruplar gibi diğer bölümlerine nasıl ses getirebileceklerine baktıklarını belirtti.

LinkedIn

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DAHA FAZLASI GELEBİLİR

Twitter'ın Clubhouse rakibi Twitter Spaces, beta testinde bulunuyor. Facebook'un benzer özelliğinin ekran görüntüleri ise geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Twitter ve Facebook'un haricinde, yakın bir gelecekte, daha pek çok uygulamanın Clubhouse benzeri bir özellik sunduğunu görebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Clubhouse
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