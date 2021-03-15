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Clubhouse'tan para kazanmak mümkün olacak

15.03.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Clubhouse'tan para kazanmak mümkün olacak

Clubhouse, platformundaki içerik oluşturucular için Clubhouse Creator First programını duyurdu. Sesli sohbet uygulaması, program sayesinde kullanıcılarına destek sağlayacak ve onların içeriklerinden para kazanmalarına yardımcı olacak.

Clubhouse'tan para kazanmak mümkün hale geliyor. Son dönemde adı sıkça anılan sesli sohbet uygulaması Clubhouse, yeni programının duyurusunu gerçekleştirdi. Clubhouse bu program ile içerik oluşturucuların para kazanmalarına imkan tanıyacak.

CLUBHOUSE CREATOR FİRST İLE CLUBHOUSE'TAN PARA KAZANILABİLECEK

The Verge'ün haberine göre, Clubhouse, sesli sohbet uygulamasının ilk içerik oluşturucu programı Creator First'i duyurdu. Clubhouse Creator First, platformdaki hevesli içerik oluşturucuların kitlelerini oluşturmalarına, markalarla bağlantı kurmalarına ve belki de en önemlisi para kazanmalarına yardımcı olacak.

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İŞTE PROGRAM İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ

Clubhouse Creator First programı 20 içerik oluşturucuyu kabul edecek ve Clubhouse 31 Mart'a kadar başvuruları alacak. Başvurular için Clubhouse'un Twitter hesabından paylaştığı bağlantı kullanılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Clubhouse
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