Clubhouse'tan para kazanmak mümkün olacak

Clubhouse'tan para kazanmak mümkün hale geliyor. Son dönemde adı sıkça anılan sesli sohbet uygulaması Clubhouse, yeni programının duyurusunu gerçekleştirdi. Clubhouse bu program ile içerik oluşturucuların para kazanmalarına imkan tanıyacak.

The Verge'ün haberine göre, Clubhouse, sesli sohbet uygulamasının ilk içerik oluşturucu programı Creator First'i duyurdu. Clubhouse Creator First, platformdaki hevesli içerik oluşturucuların kitlelerini oluşturmalarına, markalarla bağlantı kurmalarına ve belki de en önemlisi para kazanmalarına yardımcı olacak.

Today’s Town Hall Updates:

We are launching our first creator accelerator program, Clubhouse Creator First. We are looking to support and equip 20 creators w/ resources they need to bring their ideas and creativity to life. Details and application here: https://t.co/kmKjQvoUBK