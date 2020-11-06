CNN Türk canlı yayınında kavga! Razi Canikligil'den Zafer Şahin'e: Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin

CNN Türk'te ABD seçimlerine dair yapılan programda gergin anlar yaşandı. Hande Fırat'ın sunduğu programda, Zafer Şahin, Razi Canikligil'i ABD vatandaşı olduğu için ABD anayasasına el basarak yemin etmekle itham edince Canikligil sert ifadeler kullandı.

"SEN APTAL, ŞAPŞAL BİR ADAMSIN"

Şahin'e "Sen öyle dar zihniyetli bir adamsın ki yurt dışında yaşayan milyonlarca insanı zan altında bırakıyorsun. Sen aptal, şapşal bir adamsın" dedi.

"SANA YAZIKLAR OLSUN"

Zafer Şahin ise, "Sana yazıklar olsun, bak seviyeni gösterdin" dedi.

Tartışma büyüyünce, Razi Canikligil "Ben böyle seviyesiz bir programda bulunamam" diyerek yayını terk etti.

Canikligil daha sonra tweet atarak, "Hepinizden özür diledim, günlerdir zor dayandım. Buraya kadarmış" ifadelerini kullandı.

