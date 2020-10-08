CNN TÜRK muhabirleri Cudi Dağı'nın zirvesine çıktı

Gece boyunca askerlerle birlikte operasyonu izleyen CNN TÜRK ekibi, Mehmetçiklerimizin 2 bin metre yüksekte Cudi'nin zirvesinde terörle nasıl mücadele ettiğini ve bir günlerinin nasıl geçtiğini görüntüledi.

CNN TÜRK EKİBİ ÇEKİME ARA VERMEK ZORUNDA KALDI

CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk Cudi Dağı'nda teröristlerin sığındığı mağaraya çıkarken zorlandı, çekime ara verildi.

Öztürk, ne kadar zorlandığını şu sözlerle anlattı:

"O komandoların ne mücadele verdiğini daha iyi anladık, o dağlara tırmanırken ben ayakta durmakta zorluk çektim.

Kahraman askerlerimizin ise bizden tek bir isteği var; Bizi desteksiz bırakmasınlar, her zaman dualarında yer almak istiyoruz."

