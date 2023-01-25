Çoban cinayetinde korkunç şüphe! Uzman çavuş ve babası gözaltında... İfadeleri ortaya çıktı

Kan donduran cinayet Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, çobanlık yapan Ahmet Kurt, koyunlarını otlatırken uzman çavuş C.P. ve babası H.P. ile karşılaştı. Çoban ile uzman çavuş ve babası arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine çoban, uzman çavuş ve babasından kimin ateşlediği henüz bilinmeyen bir tabancayla vuruldu. Uzman çavuş ve babası olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çoban Ahmet Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

UZMAN ÇAVUŞ VE BABASI GÖZALTINA ALINDI

Kurt'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, kısa sürede yakaladıkları uzman çavuş C.P. ve babası H.P.'yi gözaltına aldı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Baba ve oğlunun, ilk ifadelerinde, Kurt'un koyunları önlerine çıkardığını, tartışmanın da bu nedenle çıktığını öne sürdükleri öğrenildi.

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Ahmet Kurt'un cenazesi, defnedilmek üzere Kadıköy Mezarlığı'na götürüldü.

İNTİKAM CİNAYETİ ŞÜPHESİ

Öte yandan 1 çocuk babası ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Ahmet Kurt'un ağabeyi M.K.'nin, 2021 yılının Kasım ayında, C.P.'nin kuzeni Ramazan Pamuk'u öldürerek ortadan kaybolduğu; cinayetin ise intikam nedeniyle işlenip işlenmediğinin araştırıldığı belirtildi. (DHA)