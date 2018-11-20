Çoban ile 250 koyunu Kelkit Çayı'nda mahsur kaldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, su seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle Kelkit Çayı'nda mahsur kalan çoban ile 250 koyunu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çay kenarında koyunları otlatan Ahmet Arslan (55), su seviyesinin bir anda yükselmesi nedeniyle suyun ortasında bulunan adacıkta mahsur kaldı.

Kendi imkanları ile çayın kenarına geçerek durumu yakınlarına bildiren Arslan, daha sonra tekrar koyunların yanına döndü.

Su seviyesinin yükselmeye devam etmesi nedeniyle Ahmet Arslan'ın yanına gidemeyen yakınları, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kelkit Çayı kenarına gelen ekipler, botla almak istedikleri Arslan'ın koyunlardan ayrılmayı kabul etmemesi üzerine Tepekışla Barajı yetkililerinden baraj kapaklarının kapatılmasını talep etti.

Bu sırada ıslanan ve üşüdüğü gözlenen Ahmet Arslan'a itfaiye ekiplerince botla kıyafet götürüldü.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından çayın su seviyesinin düşmesiyle Arslan ile koyunları, mahsur kaldıkları adacıktan kurtarıldı.

