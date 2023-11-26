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  4. Çobanın ölüm sebebi belli oldu! Ahırda beslediği koç defalarca saldırdı

Çobanın ölüm sebebi belli oldu! Ahırda beslediği koç defalarca saldırdı

26.11.2023 23:20 | Son Güncelleme:
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Ahırda cesedi korkunç halde bulunan çobanın ölüm sebebinin koç olduğu anlaşıldı. Ahırı gösteren güvenlik kamerası görüntülerinde koçun defalarca tosladığı görüldü.

Çobanın ölüm sebebi belli oldu! Ahırda beslediği koç defalarca saldırdı

Ahırda cesedi bulunan çobanın ölüm nedeni belli oldu. Çobanın korkunç ölümüne beslediği koçun neden olduğu ortaya çıktı.Sosyal medyada dolaşıma giren ve ahırı gösteren bir güvenlik kamerası görüntüsünde, ahırdaki koçun sahibine durmaksızın vurduğu görülüyor.

Hayvanın saldırısı nedeniyle ayağa kalkamayan, ayağa kalmak istediği her anda tekrar koçun saldırısına uğrayan kişi bir süre sonra yerden kalkamaz hale geliyor.

Anadolu'da yaşayan pek çok insana göre koç saldırılarında ölü taklidi yapmak işe yarıyor. Keza videoda da yerde yatan adam hareketsiz kalınca koçun uzaklaştığı görülüyor.


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Çoban ahır
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