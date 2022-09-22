Çocuğa annesi tarafından şırıngayla eziyette dehşete düşüren detaylar! Babaanne konuştu: Öyle bir işkence yok dünyada

Bir annenin çocuğuna şırınga ile eziyet ettiğinin iddia edildiği olay tüm Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. 1,5 yıl önce meydana gelen olaya ilişkin, eziyet gördüğü ileri sürülen çocuğun babaannesi Feriha Canverdi konuştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına görüntülü bağlanan Canverdi, çocuğa yapılan şiddeti ve çocuğunun annesinin itiraflarını tek tek anlattı. İşte kan donduran olayla ilgili yeni ayrıntılar...

"ÖYLE BİR İŞKENCE YOK DÜNYADA"

Türkiye'nin vicdanını sızlatan ve kanını donduran olaya ilişkin babaanne dikkat çeken açıklamalar yaptı. Canverdi canlı yayında; “Şırınga iğnesini ağzının içine, burnuna, göbek deliğine, gözüne ve kulağına batırarak kanama elde edilmiş. Bu da kızı hasta göstermek için. Arkasından morluklar başladı vücudunda, jiletlerle kesikler başladı. Bunları da deri patlaması diye izah etti bize. Kasılmalar yaşıyordu çocuk. Yani onları anlatamam ben size yani öyle işkence öyle bir şey yok dünyada yeryüzünde yok gibime geliyor. Tekrar tekrar durmadan değiştirerek." şeklinde konuştu.

"ÇAMAŞIR SUYU VE SIVI EL DETERJANI ENJEKTE ETTİ"

Yaşananları anlatan Canverdi, "En son hastanelerde verilen damar yolunda yüzey temizleyici, çamaşır suyu ve sıvı el deterjanı enjekte ediyor. Biz hastane hastane dolaşıyoruz. Torunumuzun nesi var neden çaresi bulunamıyor. En sonunda Cerrahpaşa’da bir doktor var. Doktor “çocuk darp ediliyor” dedi. Bunu aldılar gözaltına bir gün sonrası serbest kaldı ve torunlarımın üçü beraber çocuk esirgemeye götürüldü." ifadelerini kullandı.

"'KİMSEYİ ARAMAYIN, NEREDE OLDUĞUMU SÖYLEMEYİN' DEMİŞ"

Canverdi, "Kızımı yolladım şu an torunumu bu hale getirip bakan büyüten benim kızımdır. 9 aydan beri artık o bakıyor. Benim kızım gittikten sonra torunumda değişiklikler başladı. Gülme başladı, gülmesine bütün hastane çok şaşırdı. Hareketleri düzeldi. Yaşanan olayların hiçbirisi gerçekleşmedi bir daha. Anne evdeydi, çocuğu eve çıkardığımda dedim ki çocuk benim yanımda kalacak. Alışverişe diye evden çıktı. Gitti ve bir daha gelmedi. Her yerde bunu arıyoruz sonra ben hastaneyi aradım böyle bir kişi geldi mi hani korkuyoruz araba mı çarptı bir şey mi oldu diye. Bana dedi ki polis eşliğinde karakola götürüldü darp diye darp ifadesi kullanıldı. Biz de kızımız darp edildi sandık ama o, kimseyi aramayın nerede olduğumu söylemeyin demiş. Hani akli dengesi bozuk ya hanımefendinin. Ertesi sabah biz adliyeye çağırılıyoruz. Adliyeye gittiğimizde iki kolluk arasında geliyordu." dedi.

"'KIZIMIZA BUNU BEN YAPTIM, KIZIMIZ HASTA DEĞİL' DEDİ"

Açıklamalarının devamında "Oğluma dönüp diyor ki, “Kızımıza bunları ben yaptım”. Oğlum şaşırıyor “Ne demek istiyorsun” diye soruyor. “Kızımıza bunları ben yaptım, kızımız hasta değil” diyerek içeri girdi. İnanamadım cezaevine gittim sordum. Bana “Evet yaptım” dedi. Şimdi ise inkar ediyor annesi, kızını kurtarmak için ve bunu herkes duydu, torunum da duydu." şeklinde konuştu.

"ÖNCE İTİRAF ETTİ SONRA REDDETTİ"

Canverdi, "Yanına gittim ve dedim ki, “Kızım sen itiraf ettin şu an neden kabul etmiyorsun” Anne avukatlara dedim ki, “İkisini reddedeyim diğer ikisini itiraf etmeyeyim” demiş. Avukatlar ise “Hepsini itiraf et, emin ol ki hiçbirini ispatlayamayacaklar” dedi." ifadelerini kullandı.

"TORUNUMUN SAĞ KOLU İŞLEV GÖRMÜYOR"

Torununun sağlık durumu ile ilgili bilgileri de paylaşan Canverdi, "Benim torunumun sağ kolu işlev görmüyor. “Benim oğlum eziyet etmiş de psikolojisi bozulmuş, o yüzden yaptım” dedi. Torunum, annesi için “Çıkmasın ben görmek istemiyorum” dedi. Torunum her şeyin farkında.” dedi. (İHA)

