KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Çocuğun olmaz demişlerdi! Doğum anında ikinci vajinası olduğunu öğrendi

Çocuğun olmaz demişlerdi! Doğum anında ikinci vajinası olduğunu öğrendi

20.05.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı kadınlarda vajina, rahim ağzı ve rahim doğuştan iki adet olabiliyor. Normalin dışında olan bu durum muayenede öğreniliyor. İngiltere’de yaşan 42 yaşındaki Vic Au-Yeung doğum yaptığı sırada iki vajinası olduğunu öğrendi. Gençken yaşadığı birçok sorunun bu nedenle kaynaklandığını anladı...

Çocuğun olmaz demişlerdi! Doğum anında ikinci vajinası olduğunu öğrendi

İki vajina ile doğmak nadir görülen durumlar arasında yer alıyor. Herefordshire'da yaşayan 42 yaşındaki Vic Au-Yeung 16 yaşındayken iki rahmi olduğunu öğrendi ancak hamile kalana kadar iki serviksi ve vajina kanalı olduğunu bilmiyordu. Vic Au-Yeung regl dönemlerinde çok yoğun acılar yaşadığını belirtti. Üç çocuk annesi olan Vic’e doktorlar tarafından çocuk sahibi olamayacağı söylendi.

AŞIRI KAN KAYBINA NEDEN OLUYORDU

"Her ay okuldaki sağlık odasında kan kaybından bayılarak ya da okul formama sızarak vakit geçirirdim. Tamponlar işe yaramadı ve geceleri dört adet hijyenik ped takmak zorunda kaldım ve birkaç saatte bir onları değiştirmek için uyandım."

DOKTORLAR ASLA ÇOCUĞUM OLMAYACAĞINI SÖYLEDİLER

v6

“16 yaşındayken, sokakta ağrıdan yere yığıldım ve doktora götürüldüm, burada doktorlar bana iki rahmim olduğunu ve bunun sonucunda asla çocuğum olmayacağını söylediler ve bu benim kötü dönemlerimin nedeniydi. Kesinlikle harap oldum ve tamamen kalbim kırıldı. Geleceğim elimden alınmış gibi hissettim.”

YAPTIĞI ARAŞTIRMALAR SAYESİNDE ÇOCUK SAHİBİ OLDU

V4

Vic, çocuk sahibi olamayacağı haberinin onda yıkıcı etki yarattığını söyledi. Ancak kendi yaptığı araştırmalarda hamile kalmasının tamamen imkansız olmadığını öğrendi. Şimdi 23 yaşında olan ilk çocuğu Clio'ya 1998'de hamile kaldı ve doğum yapana kadar onun da iki serviksi ve "küçük" ikinci bir vajinası olduğunu öğrendi.

“DOĞUMDAN SONRA SARKMA YAŞADIM”

V2

Vic şunları söyledi: "Doğum yaptığımda doktorlar rahimlerimi zaten biliyorlardı, ancak doğum sırasında beni muayene ederken danışmanım iki rahim ağzım olduğunu fark etti. O doğduktan sonra ben de korkunç bir sarkma yaşadım. Bana normal vajinamı, çok küçük olduğu için tespit edilemeyen ikinci bir vajina dışında bölen deri olduğunu söylediler.”

BU DURUM ANNE KARNINDA BİR İKİZİN DÜZGÜN OLUŞMAMASINDA KAYNAKLANABİLİR

V3

Anne sonunda tamponların geçmişte neden başarısız olduğuna dair bir yanıt buldu ve en az iki servikal vertebranın kaynaşmış ve hareketsiz kaldığı doğuştan gelen bir kemik hastalığı olan Klippel-Feil Sendromu (KFS) teşhisi kondu. Durum, bir ikizin rahimde düzgün şekilde oluşmamasının ve hayatta kalan bebeğin iki üreme organını miras almasının bir sonucu olabilir. Ailesinde ikiz öyküsü olduğunu bilen Vic, durumunun büyük olasılıkla nedeninin bu olduğuna inanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tıkanmış tuvalet tarih oluyor! Çözümü o kadar basit kiTıkanmış tuvalet tarih oluyor! Çözümü o kadar basit ki
Sarkmaları toparlıyor! Sadece bir uygulamada bile gözle görülür etkiSarkmaları toparlıyor! Sadece bir uygulamada bile gözle görülür etki
Tıkalı lavaboları açmak işte bu kadar basit! Her evde olan malzeme ile...Tıkalı lavaboları açmak işte bu kadar basit! Her evde olan malzeme ile...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hesabına bloke konmuştu! Ece Erken gelen faturaya isyan etti: Kira gibi

Hesabına bloke konmuştu! Ece Erken gelen faturaya isyan etti: Kira gibi

Haluk Levent yaptığı hareketle hayranlarını şaşırttı

Haluk Levent yaptığı hareketle hayranlarını şaşırttı

Bu hali tarih oldu! Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı

Bu hali tarih oldu! Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı

Büyük resim küçük parçalardan oluşur! Gözden kaçırmamalısınız...

Büyük resim küçük parçalardan oluşur! Gözden kaçırmamalısınız...

Tıkanmış tuvalet tarih oluyor! Çözümü o kadar basit ki

Tıkanmış tuvalet tarih oluyor! Çözümü o kadar basit ki

İlişkilerinizde acele etmeyin! Ayrılığa sebep oluyor…

İlişkilerinizde acele etmeyin! Ayrılığa sebep oluyor…

İlginizi Çekebilir

Bomba iddia! "O iş adamı Can Tanrıyar'ın elindeki evi alıp..."

Bomba iddia! "O iş adamı Can Tanrıyar'ın elindeki evi alıp..."

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Dalga dalga yayılıyor! Nedenini bulmak için teyakkuza geçtiler

Dalga dalga yayılıyor! Nedenini bulmak için teyakkuza geçtiler

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.