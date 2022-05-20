Çocuğun olmaz demişlerdi! Doğum anında ikinci vajinası olduğunu öğrendi

İki vajina ile doğmak nadir görülen durumlar arasında yer alıyor. Herefordshire'da yaşayan 42 yaşındaki Vic Au-Yeung 16 yaşındayken iki rahmi olduğunu öğrendi ancak hamile kalana kadar iki serviksi ve vajina kanalı olduğunu bilmiyordu. Vic Au-Yeung regl dönemlerinde çok yoğun acılar yaşadığını belirtti. Üç çocuk annesi olan Vic’e doktorlar tarafından çocuk sahibi olamayacağı söylendi.

AŞIRI KAN KAYBINA NEDEN OLUYORDU

"Her ay okuldaki sağlık odasında kan kaybından bayılarak ya da okul formama sızarak vakit geçirirdim. Tamponlar işe yaramadı ve geceleri dört adet hijyenik ped takmak zorunda kaldım ve birkaç saatte bir onları değiştirmek için uyandım."

DOKTORLAR ASLA ÇOCUĞUM OLMAYACAĞINI SÖYLEDİLER

“16 yaşındayken, sokakta ağrıdan yere yığıldım ve doktora götürüldüm, burada doktorlar bana iki rahmim olduğunu ve bunun sonucunda asla çocuğum olmayacağını söylediler ve bu benim kötü dönemlerimin nedeniydi. Kesinlikle harap oldum ve tamamen kalbim kırıldı. Geleceğim elimden alınmış gibi hissettim.”

YAPTIĞI ARAŞTIRMALAR SAYESİNDE ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Vic, çocuk sahibi olamayacağı haberinin onda yıkıcı etki yarattığını söyledi. Ancak kendi yaptığı araştırmalarda hamile kalmasının tamamen imkansız olmadığını öğrendi. Şimdi 23 yaşında olan ilk çocuğu Clio'ya 1998'de hamile kaldı ve doğum yapana kadar onun da iki serviksi ve "küçük" ikinci bir vajinası olduğunu öğrendi.

“DOĞUMDAN SONRA SARKMA YAŞADIM”

Vic şunları söyledi: "Doğum yaptığımda doktorlar rahimlerimi zaten biliyorlardı, ancak doğum sırasında beni muayene ederken danışmanım iki rahim ağzım olduğunu fark etti. O doğduktan sonra ben de korkunç bir sarkma yaşadım. Bana normal vajinamı, çok küçük olduğu için tespit edilemeyen ikinci bir vajina dışında bölen deri olduğunu söylediler.”

BU DURUM ANNE KARNINDA BİR İKİZİN DÜZGÜN OLUŞMAMASINDA KAYNAKLANABİLİR

Anne sonunda tamponların geçmişte neden başarısız olduğuna dair bir yanıt buldu ve en az iki servikal vertebranın kaynaşmış ve hareketsiz kaldığı doğuştan gelen bir kemik hastalığı olan Klippel-Feil Sendromu (KFS) teşhisi kondu. Durum, bir ikizin rahimde düzgün şekilde oluşmamasının ve hayatta kalan bebeğin iki üreme organını miras almasının bir sonucu olabilir. Ailesinde ikiz öyküsü olduğunu bilen Vic, durumunun büyük olasılıkla nedeninin bu olduğuna inanıyor.



