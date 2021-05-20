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  4. Çocuğunu dilendiren anne polislere ayakkabıyla vurarak direndi!

Çocuğunu dilendiren anne polislere ayakkabıyla vurarak direndi!

20.05.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te bir kadının küçük çocuğunu dilendirdiğini öğrenen polisler, konu ile ilgili araştırma yaparak kadına ulaştı. Gözaltına alınmak istenen kadın, polislere ayakkabı ile vurarak direndi. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çocuğunu dilendiren anne polislere ayakkabıyla vurarak direndi!

Karabük kent merkezinde, küçük yaşta bir çocuğun annesi tarafından dilencilik yaptırıldığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı. Kısa sürede annesi ve çocuğunu bulan ekipler gözaltına almak istedikleri kadının direnci ile karşılaştı.

YERE YATTI, AYAKKABIYLA POLİSLERE VURDU

Polis otosuna binmemek için yere yatarak direnen kadın daha sonra çocuğunun ayakkabısı ile polislere vurarak direnmeye devam etti.

ANNESİNİN GÖZALTINA ALINMASINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Polis ekipleri tarafından kadın güçlükle polis otosuna konulurken, yaşanan gözyaşları içinde izleyen çocuğu da ekip aracına alınarak karakola getirildi.

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İHA

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polis Karabük

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