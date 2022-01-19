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Çocuğunun, yeğeninin doğum günü yaklaşanlar için çocuklara alınabilecek farklı hediye önerileri

17.01.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum günü yaklaşan çocuğunuzu ya da yeğeninizi mutlu edecek hediyeler mi arıyorsunuz? Belki de sadece mutlu olmaları için güzel bir sürpriz yapmak istiyorsunuz. O halde tam yerine geldiniz! Çocukların gözlerinden kalpler çıkaracak, onları sevinçten havalara uçuracak birbirinden güzel hediye önerileriyle karşınızdayız. Eğer siz de detayları merak ediyorsanız yazımızı mutlaka incelemelisiniz.

Çocuğunun, yeğeninin doğum günü yaklaşanlar için çocuklara alınabilecek farklı hediye önerileri

Her çocuk doğum gününde düşünülmek, güzel bir hediye ile şımartılmak ister. Biz de bu sebeple çocuğunuzu, yeğeninizi ya da kendi çocuğunuz gibi sevdiğiniz minikleri mutlu edecek birbirinden güzel hediye önerilerini listeledik. Yaklaşan doğum gününde o miniğin kalbini ısıtmak isterseniz yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz hediyeleri tek tıkla ve güvenle sepetinize ekleyebilirsiniz.

1. Kullanışlı bir hediye arayanlar için Gutliebe Kalem Kutusu

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Doğum günü yaklaşan çocuğunuzu mutlu etmenizi sağlayacak Gutliebe Kalem Kutusu; 22,5 cm x 8 cm x 10 cm boyutunda. Çocuklar, 3 bölmesi ve geniş iç hacmi sayesinde ürüne kalemlerini ve küçük eşyalarını kolayca yerleştirebilir. Oxford kumaştan üretilen kalem kutusu, su geçirmez. Bu sayede içindeki eşyaların ıslanmasını önler. Kir tutmayan kalemlik, aşınmaya karşı da direnç gösterir. Ürün, fileli bölmeleri ile iç kısmın düzenli kalmasına yardımcı olur. Kalem kutusu, uzun bir kullanım ömrü sunar.

Gutliebe Kalem Kutusu hakkında daha detaylı bilgi almak ve hemen sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

  1. Eğlenceli bir armağan arayanlara Fenteer Şapka

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Sizin için seçtiğimiz bir diğer doğum günü hediye önerisi ise Fenteer Şapka. Ürün, çocukların favorileri arasında yer almaya aday! Çünkü köpek balığı şeklindeki gri renkli şapkanın oldukça eğlenceli bir tasarımı var. Bu ürün, kış aylarında çocukları soğuk havalardan korur. Pelüş şapka, yumuşak dokusu ile ciltte güzel bir his uyandırır. Çocukların yanından ayırmak istemeyeceği ürün, gün boyu konforlu bir kullanım sunar. Çamaşır makinesinde yıkanması tavsiye edilmeyen şapkanın soğuk su ile elde yıkanması önerilir.

Fenteer Şapka'yı detaylıca incelemek ve sepete atmak için buraya tıklayın.

  1. Hem öğretici hem keyifli: Sunydog İnşaat Fort Bina Kiti

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Doğum günü hediyesi olarak hem öğretici hem eğlenceli armağan arayanların bayılacağı Sunydog İnşaat Fort Bina Kiti; 51 çubuk, 36 top ve 1 bez olmak üzere 88 parçadan oluşur. Çocukların parçaları birleştirerek farklı şekiller oluşturabilecekleri kit, onların yaratıcı yönünün gelişmesini sağlar. Hayal güçlerinin de gelişmesine destek veren ürün, çocukların güzel vakit geçirmeleri için oldukça ideal bir hediye. İster açık ister kapalı alanda kullanılabilen kit, oyun oynarken öğrenmenin en keyifli yolu!

Çocukların keyifli zaman geçirmesine yardımcı olan Sunydog İnşaat Fort Bina Kiti'ni sipariş etmek için sizi böyle alalım.

4. Su altında fotoğraf çekebilen ShinePick Fotoğraf Makinesi

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Fotoğraf çekmeyi seven çocuklarınızın aklını başında alacak ShinePick Fotoğraf Makinesi, 32 GB Micro SD kartı ile 25.600 fotoğraf çekme kapasitesine sahip. 8 MP ürün, 1080P video çekebilir. Makinenin ayarlanabilir odaklama özelliği ile fotoğrafların netliğini manuel olarak ayarlamak mümkün. Çok fonksiyonlu kamera; süreli çekim, mor ötesi çekim ve büyütme-küçültme özelliklerine sahip. Su geçirmez kılıfı ile su altında çekim yapma imkanı veren ürün, çocukların eğlenceli anlar geçirmesini sağlar. Ayrıca kılıf, makineyi darbelere karşı koruyarak zarar görmesini önler.

ShinePick Fotoğraf Makinesi hakkında bilgi almak ve sipariş etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Çocukların keyifli bir şekilde zaman geçirmesini sağlayacak BelleStyle Müzik Matı

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Sıradaki hediye önerimiz olan BelleStyle Müzik Matı'nın üzerinde 8 enstrüman, 10 piyano tuşu, nota ve kayıt tuşu görseli bulunur. Her noktada farklı bir melodi çalan ürün, çocukların görme ve duyma yetisini geliştirir. Çocukların eğlenceli bir şekilde zaman geçirmelerine yardımcı olan mat, onların müziğe ilgi duymasını sağlar. 35,6 cm x 27,2 cm x 7 cm boyutundaki ve 580 gram ağırlığındaki ürün, 2 dakika boyunca kullanılmadığı zaman kendini tasarruf moduna alır.

Pille çalışan BelleStyle Müzik Matı'nı detaylıca incelemek ve sepete atmak için buraya tıklayın.

6. Çocukların bayılacağı SVYHUOK Paten

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Paten kaymaya heveslenen çocukları mutluluktan havalara uçuracak SVYHUOK Paten, ABEC 7 rulmanlı. Yumuşak PU tekerler, rahat kullanım imkanı verir ve engebeli yerlerde daha az sarsıntı hissettirir. Dört tekerlekli paten, güvenli ve hızlı bir sürüş vadeder. 4 farklı boyuta ayarlanabilen ürün, çocuğunuzun ayaklarına uygun boyutu seçmenize olanak sunar. Işıklı arka tekerleri, karanlık ortamlarda çocukların fark edilmesini sağlayarak oluşabilecek kazaların önüne geçilmesine imkan tanır. Sağlam dış yüzeyi, ayaklara gelebilecek darbelerin şiddeti azaltır. Bilek kısmında bulunan sürgülü kilit, patenin çocuğun ayaklarına tam olarak oturmasını sağlayarak daha dengeli bir sürüş deneyimi sunar.

SVYHUOK Paten'i sipariş etmek için sizi böyle alalım.

7. Çocuğunuzla istediğiniz an iletişim kurmanızı sağlayacak Conpoir LT05 Kol Saati

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Doğum günü yaklaşan çocuğu için hediye arayan ebeveynlerin dikkatine! Sıradaki tavsiyemizi kaçırmamanızı öneriyoruz. Conpoir LT05 Kol Saati, SIM kart girişi sayesinde telefona gerek duymadan çocuğunuzla iletişim kurmanıza yardım eder. 4G video görüşme özelliği ile görüntülü konuşma yapılabilen ürün, güçlü donanımı sayesinde donma ve kasma yapmaz. Ayrıca GPRS özelliği ile çocuğunuz dışarıda oyun oynarken istediğiniz an yerini tespit edebilirsiniz. Kol kayışı çocuğun bileğine göre ayarlanabilen ürün, uzun yıllar boyunca kullanım imkanı sunar.

Pembe renkli şık Conpoir LT05 Kol Saati hakkında bilgi almak ve ürünü sipariş etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Sevimli tasarımı ile Xiaomi Mitu Scooter

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Sizin için seçtiğimiz bir diğer hediye tavsiyesi olan Xiaomi Mitu Scooter, çift yaylı direksiyon sistemi sayesinde dengeyi kolayca sağlar. Kalın tekerleri aşınmalara karşı direnç gösterirken sarsıntıları azaltarak güvenli bir sürüş imkanı sunar. Ayrıca ışıklı tekerleri de çocukların bayılacağı bir ayrıntı olarak karşımıza çıkar. Kolay frenleme sistemi sayesinde çocukların güvenliğini sağlayan ürünün gidon kısmını çocuğunuzun boyuna uygun olarak ayarlayabilirsiniz.

3 yaş üzerindeki çocukların kullanımı için uygun olan Xiaomi Mitu Scooter'ı daha detaylı incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayın.

9. En zorlu arazileri aşan Gepettoys Rock Crawler Xtreme

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Doğum günü hediye önerilerimizde sırada Gepettoys Rock Crawler Xtreme var. Ürün; vakumlu lastikleri, 6 adet tekerleği ve güçlü amortisörleri ile en dik yokuşları bile kolayca tırmanır. Uzaktan kumandası sayesinde ileri geri ve sağa sola rahatça dönebilen araç, çocuklarınızın keyifli bir şekilde vakit geçirmesini sağlar. Üstelik 2.4 GHZ teknolojisi ile komutları daha hızlı algılar. 4.8 lityum pilleri ile uzun süreli kullanım sunan aracı USB kablosu ile rahatça şarj edebilirsiniz.

Macerasever çocukların bayılacağı Gepettoys Rock Crawler Xtreme'i sipariş etmek için sizi böyle alalım.

10. Eğitici bir hediye arayanlara: Gazi Kırtasiye Ahşap Oyuncak Ev

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Sizin için seçtiğimiz son hediye önerimiz olan Gazi Kırtasiye Ahşap Oyuncak Ev, %100 doğal ahşap malzemeden üretilir. 92 parçadan oluşan ürün, çocukların 3 boyutlu düşünebilme kabiliyetlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Hiçbir kimyasal içermeyen oyuncak ev, çocukların sağlığına zarar vermez. 11 farklı ev modeli oluşturulabilen ürün, çocuğunuzun keyifli zaman geçirmesini sağlarken aynı anda kişisel gelişimine de katkıda bulunur.

Çocuğunuzla daha kaliteli bir şekilde zaman geçirmenize yardımcı olacak Gazi Kırtasiye Ahşap Oyuncak Ev hakkında bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayın.

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