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Çocuğunuz okula başlarken mutlaka almanız gereken kırtasiye ürünleri

23.08.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir yaz tatilinin sonuna doğru yaklaşırken çocukları okula dönüş heyecanı, ebeveynleri ise alışveriş telaşı sardı. Kalemlerden defterlere, sırt çantasından boya malzemelerine kadar birçok ürün, okula dönecek öğrencileri bekliyor. Haydi gelin, çocukların çok seveceği kırtasiye ürünleri içerisinde gezinerek bu tatlı telaşı atalım ve birlikte okul dönemine tam bir hazırlık yapalım!

Çocuğunuz okula başlarken mutlaka almanız gereken kırtasiye ürünleri

Çocuklar için yeni bir dönemin başlamasına çok az bir zaman kalmışken ebeveynler için de uzun bir alışveriş listesi hazırlama dönemi geldi çattı. Günümüzde eski dönemlerden farklı olarak birden fazla ürün çeşidine ulaşmak ve aynı zamanda internetten kolayca alışveriş yapmak mümkün oluyor. Çocukların okul hazırlığı için birbirinden farklı ürünleri inceledik ve sizler için derledik. Haydi okula dönüş başlasın!

1. Okula dönüş denildiğinde ilk akla gelen: Rhino Kareli Okul Defteri A4 60 Yaprak

Çocuğunuz okula başlarken mutlaka almanız gereken kırtasiye ürünleri

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Okulda kullanılan materyallerin hem özellikleri hem tasarımları ne kadar çok fonksiyonu bir arada sunuyorsa bu ürünler, bir o kadar tercih edilebilir hâle geliyor. Çocukların eğitimlerindeki en büyük ihtiyaçları arasında ilk sıralarda yer alan defterler arasında kullanım kolaylığı sunan ve çocukların ihtiyaçlarını gözeten tasarımları tercih etmek önem taşıyor. Rhino Kareli Okul Defteri A4 60 Yaprak, boyutu ile taşıma kolaylığı sunarken özellikle çocuğunuzun çok dersi olduğu günlerde birçok defteri kolayca taşıyabilmeyi sağlıyor. Ürün, renkli tasarımları ve birbirinden farklı desenleriyle çocukların beğenisini kazanacak kırtasiye ürünleri arasında yerini alıyor.

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2. Derslerin, ödevlerin ve sınavların gücü adına: Gıpta Pastel X 0.7 Uçlu Kalem

Çocuğunuz okula başlarken mutlaka almanız gereken kırtasiye ürünleri

Heyecanla okulun açılmasını bekleyen çocuklarınız için kırtasiye alışverişinde size düşen onların beğeneceği ve kullanışlı ürünler arasından seçim yapmak olabiliyor. Okula dönüş dönemlerinde çocuğunuz için en temel ürünlerin arasında şüphesiz kurşun kalemler geliyor. Hem tasarım hem kullanım rahatlığı sunan ürünler içerisinde farklı renkleri ve tasarımıyla çocuğunuzun beğenisine göre tercihte bulunabileceğiniz Gıpta Pastel X 0.7 Uçlu Kalem, kullanım rahatlığı ile öne çıkıyor. Yazı yazmayı keyifli hâle getiren ürünün tasarımı, öğrencilerin beğenisini kazanıyor. Kaliteli ve uygun fiyatlı bir uçlu kalem arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

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3. Yanlışları düzeltmenin en kolay yolu: Silka Art14 Cornor Neon Silgi

Çocuğunuz okula başlarken mutlaka almanız gereken kırtasiye ürünleri

Kırtasiye ürünleri içerisinde çocukların ihtiyaçlarını iyi tespit eden aynı zamanda onlar için ergonomik tasarımları önemseyen ürünler ön plana çıkıyor. Silka Art14 Cornor Neon Silgi, beş renkten oluşan 10'lu paketi ile kullanıcıların dikkatini çekiyor. Ürün, tüm dönem boyunca çocuğunuzun silgi ihtiyacını tek alışverişte karşılamanıza imkân tanıyor. Beş farklı renk tercih edilen ürün, çocuğunuzun kalem kutusunda kolaylıkla bulabileceği ve kaybetme ihtimalini azaltan neon renkli tasarımlara sahip. Sildiği yerde kalem izinden eser bırakmayan bir silgi arıyorsanız bu ürüne bakmanızda fayda var.

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4. Önemli yerlerin altını çizmek çok kolay: Edding 344 Fosforlu Kalem Seti

Çocuğunuz okula başlarken mutlaka almanız gereken kırtasiye ürünleri

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Uzun bir eğitim döneminde hem ders çalışırken hem sınavlara hazırlanırken önemli yerleri belirtmek, küçük notlar hazırlamak ve hatırlanması gereken bir konuya dikkat çekmek için fosforlu kalemler tercih ediliyor. Edding 344 Fosforlu Kalem Seti; sarı, turuncu, mavi, pembe, yeşil renklerden oluşan beş farklı fosforlu kalemden oluşuyor. Kesik uçlu üretilen ürün; su bazlı mürekkep içermesi, hızlı kuruması ve silinmeye karşı dayanıklılığı ile sayfalar arasındaki izleri engelliyor. Tekrar doldurulabilmesi ile öğrencilerin beğenisini kazanıyor. Okul alışverişinizde bu ürüne yer vermeye ne dersiniz?

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5. Renk dünyasının kapılarını açın: Bic Kids Kid Couleur Keçeli Boya Kalemi

Çocuğunuz okula başlarken mutlaka almanız gereken kırtasiye ürünleri

Çocukların renkli dünyasını geliştirecek hem boyama hem de çeşitli çizimler yapabilmesini sağlayacak kırtasiye ürünleri, olmazsa olmaz okul alışverişleri arasında bulunuyor. Bic Kids Kid Couleur Keçeli Boya Kalemi, 24 rengi ile çocukların geniş hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Geniş bir renk skalasını bir araya getiren ürün, tasarım detaylarıyla çocukların çizim becerilerinin geliştirmesini sağlıyor. Su bazlı özelliği sayesinde ürün, ellerden ve kumaştan kolayca kuruyarak çıkıyor ve böylece çocukların boyalarla oynaması daha keyifli hâle geliyor. Renkleri seven çocukların bu sete bayılacağına eminiz.

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6. Kaybolan kalem ve silgi derdine son: SERVE Prismo Kalem Kutusu

Çocuğunuz okula başlarken mutlaka almanız gereken kırtasiye ürünleri

Boya kalemleri, kurşun kalemler ve silgiler hazırlandığına göre okul alışverişlerinde çocukların en temel ihtiyaçlarından olan kalem kutularından söz etmeden olmaz. Çocukların eşyalarını hem toplu tutmak hem taşıma kolaylığı sağlaması adına önemli bir kırtasiye ürünü olan SERVE Prismo Kalem Kutusu, farklı renk seçenekleri ile öne çıkıyor. Böylece çocuklar, ürünün geniş renk aralığı içerisinden kendine en yakın hissettiği modeli seçebiliyor. Kolayca temizlenebilen ürün, çocuklar kadar ebeveynleri de mutlu ediyor. Kaliteli ve dayanıklı bir kalem kutusu arıyorsanız bu ürünü sepetinize eklemenizi öneriyoruz.

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7. Hem rahat hem tasarım harikası: Faber-Castell 2018 Basic Çanta

Çocuğunuz okula başlarken mutlaka almanız gereken kırtasiye ürünleri

Çocukların okula giderken birden çok eşyayı yanlarında taşımaları gerekiyor. Tüm bu taşıma sürecinde ergonomik tasarımlı ürünler, çocukların işini kolaylaştırıyor. Hem rahat hem tasarımı ile güzel görünen bir sırt çantası arıyorsanız doğru yerdesiniz. Ayarlanabilir omuz askıları ve suya dayanıklı kumaşı ile Faber-Castell 2018 Basic Çanta, çocukların ve gençlerin beğenisini kazanıyor. Ön gözü mavi renk, geri kalan kısmı renkli desenler ve kırmızı renk ile tasarlanan ürün; kaliteli kumaşı ile uzun ömürlü kullanım vadediyor. Dayanıklı ve ergonomik bir sırt çantası almak istiyorsanız bu ürüne bakmanızda fayda var.

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