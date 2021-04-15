Çocuğunuzun oyun bağımlılığına karşı 13 kritik tavsiye

Pandemi süreciyle birlikte toplumsal olarak yeni bir düzene geçiş yapıldı. Özellikle bazı kısıtlamalar ve koronavirüs önlemleri kapsamında evde geçirilen zamanda artış oldu. Evde geçirilen zaman farklı arayışlar ve yeni bir rutin oluşumunu meydana getirmiş olabilir. Özellikle yirmi yaşının altındaki pek çok genç kısıtlamalardan dolayı uzunca bir süre evde kaldı. Bu dönemi bazıları hobilerine fırsat ayırmak için kullanırken, son yıllarda sektörde pek çok yenilikle beraber ortaya çıkan oyunlar ise gençlerin rutinlerinde yeni bir rol oynamaya başladı.

Evde geçirilen sürenin oyunla pekiştirilmesi bu bağlamda sorunlu bir kullanıma ve bağımlılığa yol açabileceğini belirten İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Psikolojik Danışmanı Tolga Uçar, ’’Özellikle online oyunlar içerdiği farklı haz verici dinamikleri nedeniyle üzerinde durulması gereken bir alandır’’ diyerek kritik uyarılarda bulundu.

AYIRT EDİCİ 2 FAKTÖR

Tolga Uçar, genellikle saatlerce oyun oynamanın, oyun bağımlılığı tanısını koymak için yeterli olduğuna dair bir kanı olduğunu belirterek, “Ancak bu bir neden yerine aslında bağımlılığın ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Problem derecesinde oyun oynayanlarla oynamayanlar arasında iki tane ayırıcı faktör ön plana çıkmaktadır. Birincisi; bu oyunları oynayanlar eğlenmek amaçlı değil, gerçek hayatta yaşadıkları sorunları unutmak ve yaşadıkları olumsuz duygularla baş edebilmek için oyunları kullanmaktadır. İkinci ayırıcı faktör ise bağımlı kişinin sıklık ve süre açısından oyun oynama yoğunluğunun kontrolünü kaybetmesidir. Bu ileri seviye kontrol kaybı ise kişilerin okuldan atılmalarına, işlerini kaybetmelerine veya sevgililerinden ayrılmalarına yol açabilir. Asya ülkelerinde bu türden haberler duyabilirsiniz. Ayrıca bu kontrol kaybı kişinin koltuktan kalkamamasına ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilir’’ bilgisini aktardı.