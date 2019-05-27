Çocuk hastalıkları robotla tespit edilecek

İSTANBUL (AA) - Çin'de geliştirilen "Walklake" adlı robot sayesinde kreşe giden çocukların hasta olup olmadığı 3 saniye içerisinde belirlenebilecek.

Merkezi İngiltere'de bulunan bilim dergisi New Scientist'in haberine göre, Çin'de kreşe giden çocuklara yönelik geliştirilen "Walklake" adlı robot, kamera ve sensörler aracılığıyla çocukların hasta olup olmadığını 3 saniye içerisinde tespit edebiliyor.

Çin'de her sabah kreşe giden 2 binden fazla çocuğu, yüzü ve ellerini kontrol ederek tarayan robot, hastalık belirtisi tespit ettiği çocukları öğretmen ve okul hemşiresine bildiriyor.

Hastalık belirtisi tespit edilen çocukların okula girmeden eve geri gönderilmesini sağlayan robot sayesinde hastalıkların hızla yayıldığı kreşlerde, çocukların hastalıklardan daha az etkilenmesi hedefleniyor. Robot, ağır olmayan hastalıkların teşhisini kolaylaştırıyor.

Uzmanlar, erken teşhisi kolaylaştıran robotun, geniş nüfusa sahip ancak yeterli sağlık hizmetine erişemeyen yerlerde olumlu sonuçlar vereceğini savunuyor. Buna karşılık bazı uzmanlar da robot tarafından çocukların sağlığına dair elde edilen verilerin suistimale açık olduğunu iddia ediyor.

