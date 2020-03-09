Çocuk istismarına karşı birleştiler

Microsoft, Google, Facebook ve Twitter gibi şirketler bir araya gelerek çocuk istismarına karşı mücadele etme kararı aldı. Bu devasa şirketlerin siber zorbalık ve çocuk istismarı gibi büyük sorunlara yer vermesi geniş yankı buldu. ABD Ulusal güvenlik ve Adalet Bakanlığı; Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada ve Birleşik Krallık ile çalışacak. Böylece uluslararası çapta bir müdahale gerçekleşmiş olacak.

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Yapılan toplantılarda büyük teknoloji şirketlerinin çocuk istismarı ile ilgili eyleme geçmek istedikleri ortaya çıktı. Birçok online platform bu tasarıya büyük bir destek verdi.

ABD Adalet Bakanı William Barr, “Toplumun en kırılgan bireylerinden bazılarını etkileyen en korkunç suçlardan birini durdurmak için belirlenen ilkelerin, şirketlerin toplu bir eylem göstermesini hızlandırmasını umuyoruz.” ifadelerine yer verdi. Böylece çocuk istismarı konusunun ABD için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak belgeler, “Çocukların çevrimiçi istismarına ve cinsel sömürüye karşı gönüllü ilkeler” ismini alacak. Böylece ortak bir duruş sergilenerek çocuk istismarı ile ilgili önemli bir aşama geçilmiş olacak. Microsoft ve Facebook gibi şirketlerin böyle bir işin içinde olması büyük bir şans. Sizce çocuklarla ilgili alınan bu karar yeterli olacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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