Çocuk oto koltuğu nedir? Ürünler ve fiyatları nelerdir?

Bebek güvenliği ve rahatı için önemli olan oto koltuğu günümüzde her bütçeye uygun olarak üretilir. Bir çok marka oto koltuğu üretimine önem vererek konforlu oto koltukları üretmektedir. Boyu ve kilosu belirli aralıklarda olan çocuklar için oto koltuğu kullanımı önemli bir husustur. Bu konuda aklınıza takılan tüm sorularınızı yazımızda için derledik. Bebek Oto Koltuğu Kullanımının Önemi Nedir? Trafik kazaları ölüm ve yaralanma olaylarının en fazla olduğu kazalardan birisidir. Bu kazalar insanların ölümü kadar bebeklerin ve çocukların ölümlerine de neden o.Avrupa Birliği Uyum Yasaları doğrultusunda 1 Haziran 2010 senesinde giren yasaya göre bebek oto koltuğu kullanımı Türkiye’de de zorunlu hale gelmiştir. Bu kural doğrultusunda yaygınlaşmaya başlayan bebek oto koltuğu kullanımı sayesinde bebek ve çocukların araba içinde güvenlikleri en üst düzeye yükselmeye başlamıştır. Çocuk oto koltuk yükseltici ne zaman kullanılır? Bu konuda standartlar yasalar ile belirli hale gelmiştir. 135 cm nin altında olan ve 36 kg den daha az kiloda olan çocuklar için oto koltuğu kullanımı gereklidir. Oto koltuğu kullanımı sonrasında yapılan araştırmaya göre oto koltuğu kullanımı sayesinde kaza sonrası bebek ölümleri yüzde 46’dan yüzde 3’e gerilemiştir. Bu oldukça ciddi bir azalmadır. Yapılan araştırmada çıkan sonuç bile oto koltuğu kullanımının ne kadar hayati olduğunun anlaşılması açısından önemlidir.

Oto Koltuğu Kullanımında İsofix Özelliği Çocuk oto koltuğu nasıl takılır? Takılması konusunda iki tür yöntem bulunur. Bu yöntemlerden ilki isofix yöntemidir. Araçlarda isofix standardının olması ile kullanılabilecek olan isofixli oto koltukları sayesinde güvenlik en üst düzeyde olacaktır. Isofix özelliği oto koltuğunun bağlanma stili ile ilgili bir özelliktir. Bu sayede oto koltuğu arabanın kendi koltuğu gibi bir işlev görür. Direkt olarak koltuğa monte edilir ve bu şekilde kullanılır. İsofixli oto koltuğunu monte etmek oldukça basit ve kolaydır. Ancak oto koltuğu alırken mutlaka aracınızın isofix özelliğine uygun olup olmadığından emin olmanız gerekmektedir. Oto Koltuğu Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Çocuk oto koltuk yükseltici ne zaman kullanılır? Oto koltuğu kullanımında yükseltici kullanımı çocukların 5-6 yaşından sonraki dönemine rastlar. Oto koltuğu kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir; Öncelikle oto koltuğu seçerken kaliteli olmasına ve belirli standartlara uygun olmasına dikkat etmek gerekir.

Oto koltuğu kullanımında baş bölümünün yan kısımları korunaklı olmalıdır. Bu şekilde yandan gelebilecek darbelere karşı baş bölgesi korunmuş olur. Baş bölgesinin 4/3’ü korunaklı olması gerekmektedir.

Kaliteli oto koltuklarında baş bölgesinde strafor malzemesi kullanılır. Bu malzeme darbelere karşı oldukça koruyucu ve kamufle edicidir. Ancak daha uygun fiyata satılan oto koltuklarında strafor yerine sünger kullanılır. Sünger kullanımı ise kaza anında istenilen korumayı sağlamayabilir. Çocuk oto koltuğu nasıl takılır? Bu durum oto koltuğu alırken sorulması ve tüm ekipmanlarının doğru bir şekilde takılması için önemli bir husustur. Oto koltuğu kullanımında çocuğun yaşına ve kilosuna uygun aralıkta oto koltuğu seçmek önemlidir. Bu sayede çocuklarda daha konforlu bir kullanım sağlanmış olur. Oto koltuğu alındıktan sonra geri kalan ekipmanlar zamanla ve ihtiyaca yönelik olarak tamamlanmış olur. Güneşten korumak için, destek minderi, terlemeyi önleyici örtü ya da sineklik gibi yan ekipmanların ilerleyen dönemlerde kullanılabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Oto koltuğu alırken dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de dünyaca önemli olan testlerden oto koltuğunun geçip geçmediğidir. Yapılan testlerden geçmiş olan oto koltukları oldukça güvenilir olmakla birlikte tüm dünya tarafından kabul edilmiş olan testlerdir. Bu testlerden en önemlisi ADAC testidir. Kaza anında koltuğun nasıl bir dayanıklılık gösterdiğine dair ciddi sonuçlar ADAC testi sonucuna göre belirlenir.