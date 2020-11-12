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Çocuk parkındaki tepki çeken görsellerle ilgili yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 16:36 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan ve terör örgütünün sembollerini andırdığı gerekçesiyle tepki çeken görseller belediye ekiplerince söküldü. Bazı mahalle sakinleri de parka Türk bayrakları astı.

İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda yenileme çalışmaları sırasında yapılan ancak terör örgütünün sembollerini andırdığı gerekçesiyle vatandaşların tepkisini çeken görseller, belediye ekiplerince kaldırıldı.

Bu sırada bazı mahalle sakinleri de parka Türk bayrakları astı.

'İNŞALLAH BÖYLE ŞEYLER BİR DAHA TEKRARLANMAZ'

Mahalle sakinlerinden Mehmet Demir yaptığı açıklamada, "Devletimiz el attı, iyi oldu. Kaymakamımız iyi yaptı. İnşallah böyle şeyler bir daha tekrarlanmaz." dedi.

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SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu dün yaptığı açıklamada, vatandaşların şikayeti üzerine yaptıkları incelemede, parkta terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen bazı görseller tespit ettiklerini belirterek, bunların kaldırılması için ekiplere talimat verdiğini ve söküm işlemlerinin başladığını kaydetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

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