Çocuk ruhlu sevgililere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Sevgililer Günü'nde özel bir hediye almak sevdiğinizi mutlu etmek için çok önemli. Hele ki çocuk ruhlu bir sevgiliye sahipseniz sizi hemen rengarenk hediyeler köşesine alalım. Öncelikle karar verirken onun sevdiği ve aklına gelmeyeceği şeylere odaklanın. Sevgilinizin sevdiği filmleri, kitapları, oyuncakları ve çizgi filmleri göz önünde bulundurmak size yardımcı olacak. Sizin için hazırladığımız listeye de göz atarsanız gerisi çocuk oyuncağı. Haydi, başlayalım.

1. Çocuk ruhunu kaybetmeyen sevgili için akla gelen ilk hediye: Peluş ayı

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Sevgilinize komik ve sevimli bir hediye almak istiyorsanız asla şaşmayan bir klasik olarak peluş ayıları tercih edin. Tüylü ve yumuşak dokuları, sevimli görüntüleri ile peluş ayılara herkes bayılır. Alternatifler arasından istediğiniz boyutta bir oyuncak ayı seçmeniz mümkün. Bu noktada sevgilinizin beklentilerini de mutlaka hesaba katın. "Seni seviyorum" yazılı oyuncak ayılar, sevimli görünümlerinin yanında mesajları ile de sevgilinizin kalbini çalacak. Ayrıca peluş ayılar bozulmayan ve kırılmayan bir hediye olduğu için ömür boyu saklanabilir. Dilerseniz başka hayvan figürlerini de tercih edebilirsiniz.

2. The Mandalorian! Star Wars hayranı sevgilinize en güzel hediye: Baby Yoda Gece Lambası

Yoda, sevimli görünümü nedeniyle hediyelik eşyalarda oldukça popüler bir figür. Sevgiliniz Star Wars hayranıysa bu gece lambası kesinlikle hoşuna gidecek. Bu hediye sayesinde sevgilinizin odasında geceleri ışık saçın ve ona daima yanında olduğunuzu hatırlatın. Böylece Sevgililer Günü'nde ona şirin olduğu kadar anlamlı bir hediye de verebilirsiniz. Sevgiliniz, geceleri ışık olarak gündüz ise dekoratif amaçlı kullanabileceği bu hediyeye bayılacak. Baby Yoda ile sevgilinizi mutlu edin!

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3. Çay ve kahve içmeyi özel kılan hediye: Sihirli kupa

Erkek ya da kız arkadaşınıza hediye edebileceğiniz sihirli kupalar, çay saatlerini artık daha eğlenceli hale getirecek. Hem romantik hem ilginç olan bu kupalar; soğukken tamamen siyah görünüyor. İçine sıcak içecek eklendiğinde ise rengi açılıyor ve üzerindeki baskı ortaya çıkıyor. Sevgili figürlü olan bu kupalar, Sevgililer Günü için harika birer hediye alternatifi. Bu hediye sayesinde çay, kahve, sıcak çikolata gibi içecekler içerken her zaman sevgilinizin yanında olacak ve kendinizi hatırlatacaksınız. Farklı figür ve görünümleri seçerek hediyenizi tamamen özel hale getirebileceğinizi de unutmayın.

4. Sevgiliniz oyun oynamayı seviyorsa onu eskilere götürün: Gameboy

Süper Mario ya da Tetris oyunlarını hatırlayanlar el kaldırsın! Erkek ya da kız arkadaşınız oyun oynamayı seviyorsa Sevgililer Günü'nde onu küçüklüğüne götürün. Gameboy, nostaljik bir hava oluşturmak ve eğlenceli bir hediye bulmak için en iyi seçeneklerden biri. Çocukluktaki mutluluk ve neşeyi hatırlatan bu hediye sayesinde sevgilinizin kalbini tekrar fethedeceksiniz. Eğlenceli ve manevi değeri büyük olan bu eğlenceli hediye, sevgilinizi çok mutlu edecek! Üstelik birlikte yapacağınız eğlenceli bir aktivite de bulmuş olacaksınız. Sevgililer Günü'nüzü eskileri anarak geçirin, gameboy'u elinize alın yeniden çocuk olmanın tadını doyasıya çıkarın.

5. Büyüyle sizi kendine bağlayacak bir hediye: Harry Potter asası

Sevgiliniz Harry Potter hayranı mı? Harry Potter kıyafetleri, kalemleri, defterleri, kupası ve daha birçok eşyasına mı sahip? İşte, Harry Potter seven sevgiliniz için doğru hediye: Harry Potter asası. Harry Potter tutkunlarından birsiyle sevgiliyseniz ona bu hediyeyi alın ve mutluluktan uçmasını sağlayın. Hele de bir koleksiyonu varsa asa koleksiyonunun en değerli parçası haline gelecek. Potterhead sevgilinize onu düşündüğünüzü ve zevklerine kıymet verdiğinizi hissettirmek için bu seçeneği mutlaka değerlendirin. Çocukluğunu hala yaşayan, kalbi neşe dolu bir sevgiliniz varsa bu asa ile çok eğlenceli vakitler geçirecek!

6. Keyifle yapacağınız romantik piknik Lego

Sevgiliniz kendine vakit ayırmayı seviyor ve renkli oyuncaklardan hoşlanıyorsa bu seçenek tam ona göre. Ayrıca bu hediye şirin bir Sevgililer Günü aktivitesini de beraberinde getiriyor. Romantik akşam yemeği temalı Lego oyuncağını, 14 Şubat'ta birlikte yapıp bolca eğlenebilirsiniz. Bu romantik ve şirin oyuncak evinizin en özel köşesinde sergilenmeye de uygun. Her baktığında sizi hatırlayacağı bu oyuncakla hem onun onun çocuk ruhunu etkileyebilir hem birlikte eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Klasik, sıkıcı ve düşünülmemiş bir hediye almak yerine Lego ile sevgilinize düşünüldüğünü hissettirin.

7. Ortamı renklendirecek: Suda yüzen dilek fenerleri

Sevgililer Günü'nü kutlayacağınız ortamı hediyenizle renklendirebileceğinizi biliyor musunuz? 14 Şubat'ta sevgilinizle romantik bir akşam yemeği yerken ona dilek dileyebileceği bir hediye verin. Suda yüzen dilek feneri hem ortamınızı renklendirecek hem birlikte dilenecek romantik dileklerin gerçekleşmesine yardımcı olacak. Şık ve geniş bir cam fanusa su doldurup fenerleri masada sergileyebilirsiniz. Eğer havuzlu bir yerdeyseniz işiniz çok daha kolay tabii. Çiçek biçimli, rengarenk fenerler saçtığı ışık ve pozitif hava ile Sevgililer Günü ambiyansına katkı sağlayacak.

8. Çocuk ruhlu sevgilinize verebileceğiniz eğlenceli bir hediye: Bluey figürleri

Sevgiliniz Bluey çizgi filmini izlemeyi seviyor ve oyuncaklarını almak istiyorsa ona verebileceğiniz en güzel hediye Bluey figürleri olacak. Çocuk ruhunu kaybetmemiş ve çizgi film karakterlerine ilgi duyan bir sevgili için bu en iyi seçeneklerden biri. Odasının baş köşesine koyacağı bu figürler sayesinde sevgiliniz çok mutlu olacak. Eğer bir koleksiyonerse bu figürler onun koleksiyonunun en değerli parçası olacak. Bu oyuncaklar eğlenceli ve neşeli bir 14 Şubat geçirmenizi sağlayacak!

9. El yapımı oyuncaklarla sevgilinizi mutlu edin!

El emeği olan her hediye, herkes için daha özeldir. Amigurimi oyuncaklar bu nedenle sevgilinize kendini oldukça özel hissettirecek. Amigurimi oyuncaklar yumuşak dokularının yanı sıra yaratıcı tasarımları ile de geniş bir seçenek alanı yaratıyor. Bebek ve hayvan figürleri en iyi seçenekler arasında. Öyle özel siparişler ile sevgilinizin bir minyatürünü bile yaptırabilirsiniz. Bu oldukça sıra dışı ve çocuk ruhlu sevgilinizin aklını başından alacak bir hediye seçimi. Ya da çocukken en çok sevdiği oyuncağının bir benzerini alarak onu çocukluğuna götürebilirsiniz. Ayrıca bu ürünler zararlı kimyasallar da içermiyor. Bütün özellikleri ile el yapımı oyuncak bebek ve hayvan figürleri son derece iyi alternatif.

10. Sevgilinizle oynamak için Sevgililer Günü temalı iskambil kağıdı

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Sevgilinizle keyifli dakikalar geçirmek mi istiyorsunuz? Bu oyun kartları tam size göre! Şık tasarımlarının yanı sıra romantik teması ile de bu oyun kartları Sevgililer Günü için oldukça etkili bir hediye alternatifi. İskambil kağıtları yalnızca unutulmaz bir hediye olmakla kalmayacak gününüzü şenlendirecek ve eğlenceli bir ortam oluşmasını sağlayacak. Sevgililer Günü'nü sıcak evinizde çay kahve eşliğinde evinizde geçirmeyi planlıyorsanız sizi uzun süre eğlendirecek pek çok iskambil oyunu var. Her koşulda aşkın kazanacağı bu günde neşeli bir turnuva ile çocuk ruhlu sevgilinize unutulmaz anlar yaşatabilirsiniz.