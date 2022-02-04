HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çocuk ruhlu sevgililere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Çocuk ruhlu sevgililere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

04.02.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Şubat, her sene sevgililerin heyecanla beklediği ve eğlenceli planlar yaptığı bir gün. Tabii bir de hediye konusu var. Sevgilinize Sevgililer Günü'nde alacak hediye bulamıyor musunuz? Sıradan hediyeler yerine düşünülmüş hediyeler mi almak istiyorsunuz? Cevabınız "Evet" ise bu hediye alternatiflerine mutlaka göz atın. İşte çocuk ruhlu sevgilinize hediye edebileceğiniz birbirinden şirin hediye seçenekleri!

Çocuk ruhlu sevgililere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Sevgililer Günü'nde özel bir hediye almak sevdiğinizi mutlu etmek için çok önemli. Hele ki çocuk ruhlu bir sevgiliye sahipseniz sizi hemen rengarenk hediyeler köşesine alalım. Öncelikle karar verirken onun sevdiği ve aklına gelmeyeceği şeylere odaklanın. Sevgilinizin sevdiği filmleri, kitapları, oyuncakları ve çizgi filmleri göz önünde bulundurmak size yardımcı olacak. Sizin için hazırladığımız listeye de göz atarsanız gerisi çocuk oyuncağı. Haydi, başlayalım.

1. Çocuk ruhunu kaybetmeyen sevgili için akla gelen ilk hediye: Peluş ayı

Çocuk ruhlu sevgililere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Sevgilinize komik ve sevimli bir hediye almak istiyorsanız asla şaşmayan bir klasik olarak peluş ayıları tercih edin. Tüylü ve yumuşak dokuları, sevimli görüntüleri ile peluş ayılara herkes bayılır. Alternatifler arasından istediğiniz boyutta bir oyuncak ayı seçmeniz mümkün. Bu noktada sevgilinizin beklentilerini de mutlaka hesaba katın. "Seni seviyorum" yazılı oyuncak ayılar, sevimli görünümlerinin yanında mesajları ile de sevgilinizin kalbini çalacak. Ayrıca peluş ayılar bozulmayan ve kırılmayan bir hediye olduğu için ömür boyu saklanabilir. Dilerseniz başka hayvan figürlerini de tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

2. The Mandalorian! Star Wars hayranı sevgilinize en güzel hediye: Baby Yoda Gece Lambası

Çocuk ruhlu sevgililere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Yoda, sevimli görünümü nedeniyle hediyelik eşyalarda oldukça popüler bir figür. Sevgiliniz Star Wars hayranıysa bu gece lambası kesinlikle hoşuna gidecek. Bu hediye sayesinde sevgilinizin odasında geceleri ışık saçın ve ona daima yanında olduğunuzu hatırlatın. Böylece Sevgililer Günü'nde ona şirin olduğu kadar anlamlı bir hediye de verebilirsiniz. Sevgiliniz, geceleri ışık olarak gündüz ise dekoratif amaçlı kullanabileceği bu hediyeye bayılacak. Baby Yoda ile sevgilinizi mutlu edin!

Ürünü İncele

Sevgililer Günü’ne özel fırsatları keşfedin

Çocuk ruhlu sevgililere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

3. Çay ve kahve içmeyi özel kılan hediye: Sihirli kupa

Çocuk ruhlu sevgililere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Erkek ya da kız arkadaşınıza hediye edebileceğiniz sihirli kupalar, çay saatlerini artık daha eğlenceli hale getirecek. Hem romantik hem ilginç olan bu kupalar; soğukken tamamen siyah görünüyor. İçine sıcak içecek eklendiğinde ise rengi açılıyor ve üzerindeki baskı ortaya çıkıyor. Sevgili figürlü olan bu kupalar, Sevgililer Günü için harika birer hediye alternatifi. Bu hediye sayesinde çay, kahve, sıcak çikolata gibi içecekler içerken her zaman sevgilinizin yanında olacak ve kendinizi hatırlatacaksınız. Farklı figür ve görünümleri seçerek hediyenizi tamamen özel hale getirebileceğinizi de unutmayın.

Ürünü İncele

4. Sevgiliniz oyun oynamayı seviyorsa onu eskilere götürün: Gameboy

Çocuk ruhlu sevgililere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Süper Mario ya da Tetris oyunlarını hatırlayanlar el kaldırsın! Erkek ya da kız arkadaşınız oyun oynamayı seviyorsa Sevgililer Günü'nde onu küçüklüğüne götürün. Gameboy, nostaljik bir hava oluşturmak ve eğlenceli bir hediye bulmak için en iyi seçeneklerden biri. Çocukluktaki mutluluk ve neşeyi hatırlatan bu hediye sayesinde sevgilinizin kalbini tekrar fethedeceksiniz. Eğlenceli ve manevi değeri büyük olan bu eğlenceli hediye, sevgilinizi çok mutlu edecek! Üstelik birlikte yapacağınız eğlenceli bir aktivite de bulmuş olacaksınız. Sevgililer Günü'nüzü eskileri anarak geçirin, gameboy'u elinize alın yeniden çocuk olmanın tadını doyasıya çıkarın.

Ürünü İncele

5. Büyüyle sizi kendine bağlayacak bir hediye: Harry Potter asası

Çocuk ruhlu sevgililere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Sevgiliniz Harry Potter hayranı mı? Harry Potter kıyafetleri, kalemleri, defterleri, kupası ve daha birçok eşyasına mı sahip? İşte, Harry Potter seven sevgiliniz için doğru hediye: Harry Potter asası. Harry Potter tutkunlarından birsiyle sevgiliyseniz ona bu hediyeyi alın ve mutluluktan uçmasını sağlayın. Hele de bir koleksiyonu varsa asa koleksiyonunun en değerli parçası haline gelecek. Potterhead sevgilinize onu düşündüğünüzü ve zevklerine kıymet verdiğinizi hissettirmek için bu seçeneği mutlaka değerlendirin. Çocukluğunu hala yaşayan, kalbi neşe dolu bir sevgiliniz varsa bu asa ile çok eğlenceli vakitler geçirecek!

Ürünü İncele

6. Keyifle yapacağınız romantik piknik Lego

Çocuk ruhlu sevgililere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Sevgiliniz kendine vakit ayırmayı seviyor ve renkli oyuncaklardan hoşlanıyorsa bu seçenek tam ona göre. Ayrıca bu hediye şirin bir Sevgililer Günü aktivitesini de beraberinde getiriyor. Romantik akşam yemeği temalı Lego oyuncağını, 14 Şubat'ta birlikte yapıp bolca eğlenebilirsiniz. Bu romantik ve şirin oyuncak evinizin en özel köşesinde sergilenmeye de uygun. Her baktığında sizi hatırlayacağı bu oyuncakla hem onun onun çocuk ruhunu etkileyebilir hem birlikte eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Klasik, sıkıcı ve düşünülmemiş bir hediye almak yerine Lego ile sevgilinize düşünüldüğünü hissettirin.

Ürünü İncele

7. Ortamı renklendirecek: Suda yüzen dilek fenerleri

Çocuk ruhlu sevgililere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Sevgililer Günü'nü kutlayacağınız ortamı hediyenizle renklendirebileceğinizi biliyor musunuz? 14 Şubat'ta sevgilinizle romantik bir akşam yemeği yerken ona dilek dileyebileceği bir hediye verin. Suda yüzen dilek feneri hem ortamınızı renklendirecek hem birlikte dilenecek romantik dileklerin gerçekleşmesine yardımcı olacak. Şık ve geniş bir cam fanusa su doldurup fenerleri masada sergileyebilirsiniz. Eğer havuzlu bir yerdeyseniz işiniz çok daha kolay tabii. Çiçek biçimli, rengarenk fenerler saçtığı ışık ve pozitif hava ile Sevgililer Günü ambiyansına katkı sağlayacak.

Ürünü İncele

8. Çocuk ruhlu sevgilinize verebileceğiniz eğlenceli bir hediye: Bluey figürleri

Çocuk ruhlu sevgililere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Sevgiliniz Bluey çizgi filmini izlemeyi seviyor ve oyuncaklarını almak istiyorsa ona verebileceğiniz en güzel hediye Bluey figürleri olacak. Çocuk ruhunu kaybetmemiş ve çizgi film karakterlerine ilgi duyan bir sevgili için bu en iyi seçeneklerden biri. Odasının baş köşesine koyacağı bu figürler sayesinde sevgiliniz çok mutlu olacak. Eğer bir koleksiyonerse bu figürler onun koleksiyonunun en değerli parçası olacak. Bu oyuncaklar eğlenceli ve neşeli bir 14 Şubat geçirmenizi sağlayacak!

Ürünü İncele

9. El yapımı oyuncaklarla sevgilinizi mutlu edin!

Çocuk ruhlu sevgililere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

El emeği olan her hediye, herkes için daha özeldir. Amigurimi oyuncaklar bu nedenle sevgilinize kendini oldukça özel hissettirecek. Amigurimi oyuncaklar yumuşak dokularının yanı sıra yaratıcı tasarımları ile de geniş bir seçenek alanı yaratıyor. Bebek ve hayvan figürleri en iyi seçenekler arasında. Öyle özel siparişler ile sevgilinizin bir minyatürünü bile yaptırabilirsiniz. Bu oldukça sıra dışı ve çocuk ruhlu sevgilinizin aklını başından alacak bir hediye seçimi. Ya da çocukken en çok sevdiği oyuncağının bir benzerini alarak onu çocukluğuna götürebilirsiniz. Ayrıca bu ürünler zararlı kimyasallar da içermiyor. Bütün özellikleri ile el yapımı oyuncak bebek ve hayvan figürleri son derece iyi alternatif.

Ürünü İncele

10. Sevgilinizle oynamak için Sevgililer Günü temalı iskambil kağıdı

Çocuk ruhlu sevgililere alınabilecek en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Sevgilinizle keyifli dakikalar geçirmek mi istiyorsunuz? Bu oyun kartları tam size göre! Şık tasarımlarının yanı sıra romantik teması ile de bu oyun kartları Sevgililer Günü için oldukça etkili bir hediye alternatifi. İskambil kağıtları yalnızca unutulmaz bir hediye olmakla kalmayacak gününüzü şenlendirecek ve eğlenceli bir ortam oluşmasını sağlayacak. Sevgililer Günü'nü sıcak evinizde çay kahve eşliğinde evinizde geçirmeyi planlıyorsanız sizi uzun süre eğlendirecek pek çok iskambil oyunu var. Her koşulda aşkın kazanacağı bu günde neşeli bir turnuva ile çocuk ruhlu sevgilinize unutulmaz anlar yaşatabilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kokuya doğru yöneldi, çatı katında cesetle karşılaştıKokuya doğru yöneldi, çatı katında cesetle karşılaştı
ABD'den 'savaş başlatacak video' açıklaması: Dikkat çeken Türkiye detayıABD'den 'savaş başlatacak video' açıklaması: Dikkat çeken Türkiye detayı
Adliyede hareketli anlar! Tahliye olunca sevinçten kalp krizi geçirdiAdliyede hareketli anlar! Tahliye olunca sevinçten kalp krizi geçirdi
Anahtar Kelimeler:
Sevgililer Günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Müziği iliklerinize kadar hissettirip sizi moda sokacak en iyi bluetooth hoparlörler

Müziği iliklerinize kadar hissettirip sizi moda sokacak en iyi bluetooth hoparlörler

Sabah ben uyanmadan kahvem hazır olsun diyenlere tam otomatik kahve makinesi önerileri

Sabah ben uyanmadan kahvem hazır olsun diyenlere tam otomatik kahve makinesi önerileri

Kozmetik ve makyaj ürünlerinin, parfüm ve kremlerin orijinal olduğunu anlama yolları

Kozmetik ve makyaj ürünlerinin, parfüm ve kremlerin orijinal olduğunu anlama yolları

Rahatlığı yanı sıra şıklığıyla da aldığınıza çok memnun kalacağınız en iyi outdoor ayakkabılar

Rahatlığı yanı sıra şıklığıyla da aldığınıza çok memnun kalacağınız en iyi outdoor ayakkabılar

Gamerlar için özenle seçilmiş 300 TL altı en iyi oyuncu mouse çeşitleri

Gamerlar için özenle seçilmiş 300 TL altı en iyi oyuncu mouse çeşitleri

Formunu korumak isteyenlere özel en iyi baskül markaları

Formunu korumak isteyenlere özel en iyi baskül markaları

Tümünü Gör
Formunu korumak isteyenlere özel en iyi baskül markaları

Formunu korumak isteyenlere özel en iyi baskül markaları

İşte sizi rahatlığıyla ve diğer kriterleriyle aldığınıza mamnun edecek en iyi iş ayakkabısı markaları

İşte sizi rahatlığıyla ve diğer kriterleriyle aldığınıza mamnun edecek en iyi iş ayakkabısı markaları

Bebeği olan her ebeveynin evinde bulunması gereken olmazsa olmazlar

Bebeği olan her ebeveynin evinde bulunması gereken olmazsa olmazlar

Konutlarınız için kullanabileceğiniz kusursuz, en iyi ses yalıtım malzemesi çeşitleri

Konutlarınız için kullanabileceğiniz kusursuz, en iyi ses yalıtım malzemesi çeşitleri

Güvenli bir park ve sürüş için kameralar...

Güvenli bir park ve sürüş için kameralar...

Tiktok videolarında görüp internette aradığınız ürünler

Tiktok videolarında görüp internette aradığınız ürünler

Tümünü Gör
Tiktok videolarında görüp internette aradığınız ürünler

Tiktok videolarında görüp internette aradığınız ürünler

En lezzetli kek, börek ve hamur işleriniz için en iyi davul fırın çeşitleri

En lezzetli kek, börek ve hamur işleriniz için en iyi davul fırın çeşitleri

Kademeli basınç özellikleri ile en iyi varis çorabı markası ve modelleri

Kademeli basınç özellikleri ile en iyi varis çorabı markası ve modelleri

Aracına şıklık katmak isteyenlerin tercihi en iyi cam filmi modelleri

Aracına şıklık katmak isteyenlerin tercihi en iyi cam filmi modelleri

Vücudun savunma sistemini devreye sokan tens cihazı tavsiyeleri

Vücudun savunma sistemini devreye sokan tens cihazı tavsiyeleri

İmdadınıza koşacak en iyi krikolar

İmdadınıza koşacak en iyi krikolar

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Müziği iliklerinize kadar hissettirip sizi moda sokacak en iyi bluetooth hoparlörler

Müziği iliklerinize kadar hissettirip sizi moda sokacak en iyi bluetooth hoparlörler

Sabah ben uyanmadan kahvem hazır olsun diyenlere tam otomatik kahve makinesi önerileri

Sabah ben uyanmadan kahvem hazır olsun diyenlere tam otomatik kahve makinesi önerileri

Kozmetik ve makyaj ürünlerinin, parfüm ve kremlerin orijinal olduğunu anlama yolları

Kozmetik ve makyaj ürünlerinin, parfüm ve kremlerin orijinal olduğunu anlama yolları

Rahatlığı yanı sıra şıklığıyla da aldığınıza çok memnun kalacağınız en iyi outdoor ayakkabılar

Rahatlığı yanı sıra şıklığıyla da aldığınıza çok memnun kalacağınız en iyi outdoor ayakkabılar

Gamerlar için özenle seçilmiş 300 TL altı en iyi oyuncu mouse çeşitleri

Gamerlar için özenle seçilmiş 300 TL altı en iyi oyuncu mouse çeşitleri

Formunu korumak isteyenlere özel en iyi baskül markaları

Formunu korumak isteyenlere özel en iyi baskül markaları

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Antalya'da çatı katında tüyler ürperten olay! Kokuya doğru yöneldi, cesetle karşılaştı

Kokuya doğru yöneldi, çatı katında cesetle karşılaştı

Karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetiyle gitti... Midesinden çıkanlar şaşırttı!

Karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetiyle gitti... Midesinden çıkanlar şaşırttı!

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 4 Şubat 2022 Cuma

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 4 Şubat Cuma

Dilara Öğretmen, öğrencisinin doğum günü kutlamasını paylaşmıştı! Sosyal medyadan açıkladı: İşime son verildi

Sosyal medyadan açıkladı: İşime son verildi

Son dakika: Çöp atmak için dışarı çıkmıştı... Çatışmanın ortasında kaldı!

Çöp atmak için dışarı çıkmıştı... Çatışmanın ortasında kaldı!

4 Şubat Cuma hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak? Ayedaş - Bedaş 4 Şubat 2022 Cuma elektrik kesintisi listesi İstanbul!

4 Şubat Cuma hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.