Çocuk vakaları arttı! Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar: 'Çocuklar perişan, üçlü salgın, 2-3 hafta sonra...'

Son günlerde İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok kentinde hastane koridorları üst solunum yolu rahatsızlığı şikayetiyle gelenlerle dolmaya başlamıştı. Hastanelerdeki uzun kuyruklarda saatlerce bekleyen vatandaşların neredeyse tamamının, kas-iskelet ağrısı, halsizlik, burun tıkanıklığı, geçmeyen öksürük ve aralıkla tekrarlayan boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğunu söyleyen hekimler, yaşanan artışa dikkat çekmişti.

"KOVİD TESTLERİ TEKRAR YAPILMALI"

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Saffet Ercan "Yaşanan salgın covid midir yoksa gribal enfeksiyon veya başka bir şey mi? Bunun için halen yapılmayan kovid testlerinin kesinlikle tekrar yapılmaya başlanması gerekiyor" demişti.

"ÇOCUKLAR PERİŞAN, ÜÇLÜ SALGIN"

Uzmanlar isimler sosyal medyadan yaptıkları açıklamada özellikle bu hafta çocuk vakalarının arttığının belirtti. Dr. Tutku Taşkınoğlu "Bu hafta özellikle çocuklarda RSV çok arttı. İnfluenza A H1N1 dolaşımda ama yaygın değil. Kovid yüzde 10-15 civarında...Rhinovirüse Coxsackie eşlik ediyor" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Esin Davutoğlu Şenol ise "Çocuklar perişan, üçlü salgın(RSV, COVİD, Grip), Biri bitiyor diğeri başlıyor. El yıkama konusunu çalıştırın ve olmadılarsa grip aşılarını mutlaka yaptırın. 2-3 hafta sonra benzeri erişkinde başlar. Şimdilik erişkin ikili salgın" açıklamasını yaptı.







