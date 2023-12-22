HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çocuk vakaları arttı! Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar: 'Çocuklar perişan, üçlü salgın, 2-3 hafta sonra...'

Çocuk vakaları arttı! Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar: 'Çocuklar perişan, üçlü salgın, 2-3 hafta sonra...'

22.12.2023 07:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul başta olmak üzere birçok kentte vatandaşlar üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvururken uzman isimler bu hafta çocuk vakaların arttığını ifade etti. Çocuklar arasında 3'lü salgın olduğu ifade edilirken grip aşısı çağrısı yapıldı. Çocuklarda görülen salgının erişkinlerde de görülebileceği uyarısı yapıldı.

Çocuk vakaları arttı! Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar: 'Çocuklar perişan, üçlü salgın, 2-3 hafta sonra...'

Son günlerde İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok kentinde hastane koridorları üst solunum yolu rahatsızlığı şikayetiyle gelenlerle dolmaya başlamıştı. Hastanelerdeki uzun kuyruklarda saatlerce bekleyen vatandaşların neredeyse tamamının, kas-iskelet ağrısı, halsizlik, burun tıkanıklığı, geçmeyen öksürük ve aralıkla tekrarlayan boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğunu söyleyen hekimler, yaşanan artışa dikkat çekmişti.

thumbs_b_c_9640d3c0ceda11b47071d0f76645e56f

"KOVİD TESTLERİ TEKRAR YAPILMALI"

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Saffet Ercan "Yaşanan salgın covid midir yoksa gribal enfeksiyon veya başka bir şey mi? Bunun için halen yapılmayan kovid testlerinin kesinlikle tekrar yapılmaya başlanması gerekiyor" demişti.

"ÇOCUKLAR PERİŞAN, ÜÇLÜ SALGIN"

Uzmanlar isimler sosyal medyadan yaptıkları açıklamada özellikle bu hafta çocuk vakalarının arttığının belirtti. Dr. Tutku Taşkınoğlu "Bu hafta özellikle çocuklarda RSV çok arttı. İnfluenza A H1N1 dolaşımda ama yaygın değil. Kovid yüzde 10-15 civarında...Rhinovirüse Coxsackie eşlik ediyor" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Esin Davutoğlu Şenol ise "Çocuklar perişan, üçlü salgın(RSV, COVİD, Grip), Biri bitiyor diğeri başlıyor. El yıkama konusunu çalıştırın ve olmadılarsa grip aşılarını mutlaka yaptırın. 2-3 hafta sonra benzeri erişkinde başlar. Şimdilik erişkin ikili salgın" açıklamasını yaptı.

Ekran görüntüsü 2023-12-22 072845


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
32 ilde yüzlerce gözaltı! "Aralıksız devam edecek"32 ilde yüzlerce gözaltı! "Aralıksız devam edecek"
Emniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldıEmniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldı
CHP'de ‘kayıp 100 milyon’ iddiası! Eren Erdem sessizliğini bozdu: ‘İlk ve son açıklamamdır…’CHP'de ‘kayıp 100 milyon’ iddiası! Eren Erdem sessizliğini bozdu: ‘İlk ve son açıklamamdır…’
Anahtar Kelimeler:
influenza hastalık koronavirüs
En Çok Okunan Haberler
Onlar da kapsama giriyor: 'En kısa sürede hayata geçireceğiz'

Onlar da kapsama giriyor: 'En kısa sürede hayata geçireceğiz'

Mersin'de lisede korkunç olay! Lise öğrencisi intihar etti: 'Soruşturma başlatıldı'

Mersin'de lisede korkunç olay! Lise öğrencisi intihar etti: 'Soruşturma başlatıldı'

CHP'de Beyoğlu adaylığı için sürpriz isim: Can Selçuki!

CHP'de Beyoğlu adaylığı için sürpriz isim: Can Selçuki!

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi!

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi!

Çocuk vakaları arttı! Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar: 'Çocuklar perişan, üçlü salgın, 2-3 hafta sonra...'

Çocuk vakaları arttı! Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar: 'Çocuklar perişan, üçlü salgın, 2-3 hafta sonra...'

Herkes İstanbul'u beklerken AK Parti'den sürpriz Ankara hamlesi! 'Eski bakan ikna edildi' iddiası...

Herkes İstanbul'u beklerken AK Parti'den sürpriz Ankara hamlesi! 'Eski bakan ikna edildi' iddiası...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

Çevrimiçi flörtü değerlendirdi! 'Türkiye'de ve Londra'da farklı'

Çevrimiçi flörtü değerlendirdi! 'Türkiye'de ve Londra'da farklı'

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.