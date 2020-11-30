Çocukken burnuna sıkışan bozuk para 53 yıl sonra çıkarıldı

59 yaşındaki Rus adam, sağ burun deliğine bozuk para sıkıştırdığında henüz 6 yaşındaydı. Korkusundan annesine durumu açıklamayan adam, yıllar içinde paranın varlığını da unuttu.

Bu para, 53 yıl sonra sıkıştığı burundan çıkarıldı.

Kısa bir süre önce sağ burun deliğinden nefes alamama şikayetiyle hastaneye giden adama bir tarama yapıldı. Doktorlar adamın burnunda ummadıkları bir şeyle karşılaştı.

Nefes alma güçlüğü çeken adamın burnundaki para ameliyatla alındı.

Genel anestezi ile yapılan endoskopik ameliyat sonrası çıkarılan para, 53 yıl öncesinin Sovyet bozuk para birimi olan 1 kopik. 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılışıyla birlikte bu para da tedavülden kalkmıştı.

Ameliyat Rusya’da gerçekleşti.

Burundan çıkarılan paranın üzerinde artık orak ve çekiç amblemi görünmüyordu. Kulak burun boğaz uzmanı Elena Nepryakhina “Hasta Cuma günü ameliyat oldu, Pazar günü taburcu edildi. Artık burnundan tam olarak nefes alabiliyor” dedi.



