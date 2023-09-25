Çocuklar Duymasın'ın dominant Gönül'ü solda sıfır kalır! İlişkilerde en baskın burçlar belli oldu

Herkesin aşktan beklentisi farklıdır. Bazı kişiler, gönül ilişkileri açısından şanslıdır. Fakat sevdiği kişinin aslında çok başka biri olduğunu fark edenler de oldukça fazla. Dominantlığın kitabını yazan burçlar belli oldu. Onlar Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ünü aratmıyor. İşte en baskın burçlar…

EĞER EŞLERİ ONLARI DİNLEMEZSE...

Koçlar partnerlerine sadıktır. Onlara ilgi gösterirler. Birçoğu özel günleri asla atlamaz. Fakat ilişkilerinde eşleri onları dinlemeyi reddettiği zaman çok baskın olabiliyorlar. Bu durum karşı taraf için zaman zaman çekilmez bir hal alabiliyor.

HER ŞEYİN EN İYİSİ OLDUKLARINI DÜŞÜNÜRLER

Boğa burcu insanı genellikle sakin ve rahattır. Ama konu ilişki olunca dominant özellikleri ön plana çıkar. Boğalar çoğu zaman, zor bir durumu tek başlarına yönetirler ve eşlerine de kendi yöntemlerini dayatırlar.

EMİR VERMEDEN YAŞAYAMAZLAR

Aslanlar liderlik özellikleriyle bilinirler. Arkadaş ortamının yanı sıra kariyerlerinde de ön plana çıkan bu kişiler ilişkilerinde emir vermeyi severler. Fakat onlar, yoğunlaştıkları bir konuda eşlerinin sorumluluğu üstlenmesini istemezler.

BUYURGAN TAVRINIZDAN VAZGEÇİN

Başak burcu insanı kontrolcüdür. Bu sebeple partnerleri çoğu zaman kendilerini boğulmuş hissedebilir. Astrologlar onlara ilişkiyi akışına bırakmalarını ve buyurgan tavrı bırakmalarını öneriyor.

Oğlaklar ilişkilerinde son derece naziktir. Fakat bir süre sonra hızla kendi ihtiyaçlarına göre hükmetmeye yönelebilirler. Astrologlar onlara başkaları üzerinde kurmak istedikleri hakimiyet duygusunu biraz törpülemelerini öneriyor.

