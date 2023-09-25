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    4. Çocuklar Duymasın'ın dominant Gönül'ü solda sıfır kalır! İlişkilerde en baskın burçlar belli oldu

    Çocuklar Duymasın'ın dominant Gönül'ü solda sıfır kalır! İlişkilerde en baskın burçlar belli oldu

    25.09.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Aşk birçok kişi için vazgeçilmez olsa da karmaşıktır. Kalbe söz geçmez ama partner seçiminde dikkatli olmak da gerekir. Bazı kişiler baskın karakterleri nedeniyle birliktelik süresince hayatı zindan edebilir. Astrologlar ise o burçların dominant oldukları konusunda hemfikirler. Onlar, Çocuklar Duymasın'ın dominant Gönül'ü gibi baskın karakterleriyle partnerlerini manipüle ediyorlar. İşte, ilişkilerde baskın olan burçlar...

    Herkesin aşktan beklentisi farklıdır. Bazı kişiler, gönül ilişkileri açısından şanslıdır. Fakat sevdiği kişinin aslında çok başka biri olduğunu fark edenler de oldukça fazla. Dominantlığın kitabını yazan burçlar belli oldu. Onlar Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ünü aratmıyor. İşte en baskın burçlar…

    koç burcu 2017

    EĞER EŞLERİ ONLARI DİNLEMEZSE...

    Koçlar partnerlerine sadıktır. Onlara ilgi gösterirler. Birçoğu özel günleri asla atlamaz. Fakat ilişkilerinde eşleri onları dinlemeyi reddettiği zaman çok baskın olabiliyorlar. Bu durum karşı taraf için zaman zaman çekilmez bir hal alabiliyor.

    boğa burcu

    HER ŞEYİN EN İYİSİ OLDUKLARINI DÜŞÜNÜRLER

    Boğa burcu insanı genellikle sakin ve rahattır. Ama konu ilişki olunca dominant özellikleri ön plana çıkar. Boğalar çoğu zaman, zor bir durumu tek başlarına yönetirler ve eşlerine de kendi yöntemlerini dayatırlar.

    ASLAN BURCU

    EMİR VERMEDEN YAŞAYAMAZLAR

    Aslanlar liderlik özellikleriyle bilinirler. Arkadaş ortamının yanı sıra kariyerlerinde de ön plana çıkan bu kişiler ilişkilerinde emir vermeyi severler. Fakat onlar, yoğunlaştıkları bir konuda eşlerinin sorumluluğu üstlenmesini istemezler.

    başak burcu

    BUYURGAN TAVRINIZDAN VAZGEÇİN

    Başak burcu insanı kontrolcüdür. Bu sebeple partnerleri çoğu zaman kendilerini boğulmuş hissedebilir. Astrologlar onlara ilişkiyi akışına bırakmalarını ve buyurgan tavrı bırakmalarını öneriyor.

    Oğlaklar ilişkilerinde son derece naziktir. Fakat bir süre sonra hızla kendi ihtiyaçlarına göre hükmetmeye yönelebilirler. Astrologlar onlara başkaları üzerinde kurmak istedikleri hakimiyet duygusunu biraz törpülemelerini öneriyor.

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