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Çocuklar meslek deneyimlemeye devam edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 14:56 | Son Güncelleme

Yaz döneminde çocuklar için eğlenceli tatil planlayan KidZania, okul hayatına yeni başlayacak ve okula geri dönen öğrencilerin öğrenme süreçlerini deneyimlerle desteklemeye devam edecek.Dünyanın ilk Çocuklar Ülkesi KidZania, okul hayatına yeni başlayacak ve okula geri dönen öğrencilerin öğrenme süreçlerini deneyimlerle desteklemeye devam edecek.

Çocuklar meslek deneyimlemeye devam edecek

Yaz döneminde çocuklar için eğlenceli tatil planlayan KidZania, okul hayatına yeni başlayacak ve okula geri dönen öğrencilerin öğrenme süreçlerini deneyimlerle desteklemeye devam edecek.

Dünyanın ilk Çocuklar Ülkesi KidZania, okul hayatına yeni başlayacak ve okula geri dönen öğrencilerin öğrenme süreçlerini deneyimlerle desteklemeye devam edecek. KidZania’da çocuklar, katıldıkları aktivitelerle hem 100’den fazla mesleği deneyimleyerek öğrenmeye devam edecek, hem de sorumluluk sahibi olma, dayanışma, farkındalık ve sosyal iletişim konularında kendilerini geliştirecekler.
Yapılan bilgilendirmede; hastaneden itfaiyeye, tiyatrodan arkeoloji müzesine kadar çeşitli aktivite alanlarının bulunduğu KidZania’da; çocukların motor becerileri, ekip ruhu, araştırma, hedef belirleme, sonuç odaklılık, analitik düşünme, iletişim, konsantrasyon, iş birliği gibi becerileri desteklenirken, güncel müfredata uygun olarak hazırlanan aktivite içerikleriyle çocuklar okullarda aldıkları eğitimleri pekiştirebilecekler. Çocuklar, aktiviteler esnasında finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konularını kavrarken 100’den fazla mesleği de deneyimleyebilecekler.

Çocuklar meslek deneyimlemeye devam edecek

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