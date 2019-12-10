"Çocuklar üşümesin" diye kulübe yapılan köyün çamurlu yolları kumlanıyor

Anadolu Ajansının (AA) Demir'in hikayesini haberleştirmesinin ardından Azdavay Kaymakamı Melih Aydoğan, köyü ziyaret etti. Ziyaretin ardından köyden kulübenin bulunduğu yol kenarına kadar olan bölümün çamurdan kurtarılması için kumlama çalışması başlatıldı.

Çocukların kış mevsiminde, soğuk havalarda ıslanıp üşümelerini istemeyen Halil Demir, öğrencilerin servis aracını bekledikleri yerde geçen yıl yaklaşık 4 metrekare büyüklüğünde bir kulübe yaptı. Kulübenin içine soba kuran Demir, çocukların okula gittiği sabahlarda erkenden kalkıp onlardan önce kulübeye giderek sobayı yakıyor. Kulübenin içini ısıtarak çocukların sıcak bir ortamda beklemesini sağlayan Demir, onlara yiyecek ve süt de ikram ediyor.

Kızkayası Mahallesi'nde yaşayan Halil Demir'in, çocukları Cemile ve Yasin Demir'in yanı sıra aynı mahalleden Neslihan ve Seçil Bostancı, hafta içi her gün servis aracıyla ilçe merkezindeki okullara gidiyor.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Sada köyünde yaşayan Halil Demir'in, çocukların öğrenci servisini beklerken üşümemeleri için kulübe yaptığı köyün yolu için harekete geçildi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolu kumlattıkları için Kaymakam Aydoğan ve devlet büyüklerine teşekkür etti.

Çocukların okula giderken ayakkabılarının çamur olduğunu belirten Demir, "Çocukları servise bindirmek için bu yoldan getiriyordum. Her zaman kullandığım yol. Yol çamurlu olduğu için çocukların ayakkabıları kirlenmesin, çamur olmasın diye çizme giydiriyordum. Sonra burada, durakta çamurlu çizmeleri çıkarıp botlarını giydirip servise bindiriyordum." dedi.

Haber için AA'ya teşekkür eden Demir, "Benim kulübeyi yaptığım ve içini ısıttığım haberi çıktıktan sonra Kaymakam Bey geldi ziyaret etti. Yolu yapma kararı aldılar. Kaymakamlık ve Özel İdare iş makineleri tarafından köy yolunun çamur olan bölümü kumlanıyor. Havalar düzeldiğinde parke taşıyla yapılacağı söyleniyor. İnşallah o da olur. " diye konuştu.

- "Çocuklar geleceğimiz"

Çocuklara çok önem verdiğini vurgulayan Demir, "Çocuklara bakmazsan çocuklar da sonra sana bakmaz. Bunlar benim sigortam, Bağ-Kur'um, geleceğim geçmişim her şeyim. Biz çocuklarımız için varız. Ben 49-50 yaşıma girdim, göreceğimi gördüm, bundan sonrası onlar için. Devletimiz sayesinde Allah'ım bu günü de gösterdi." ifadelerini kullandı.

Demir, haberin bu kadar yankı uyandıracağını hiç düşünmediğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu kadar meşhur olacağımı hiç düşünmemiştim. Aramalardan telefonumun beyni durdu. Çok güzel tepkiler geliyor, mesaj yağıyor. Tanıyan tanımayan herkes güzel mesajlar yazıyor. 'Çok iyi babasın, böyle babayı ilk kez duyduk, kalbin çok temiz, böyle bir insan var mıymış?' diyen var. Beni kutluyorlar."

