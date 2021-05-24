Çocuklara aşı vurulur mu? Çocuklar koronavirüs aşısı olacak mı?

Koronavirüs aşısının 18 yaş altında bulunan çocuklara ve gençlere uygulanıp uygulanamayacağı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Serkan Atıcı tarafından yorumlandı. Koronavirüs aşısı çocuklara vurulur mu sorusu merak ediliyor. Peki çocuklara aşı vurulur mu?

ÇOCUKLARA AŞI VURULUR MU? ÇOCUKLAR KORONAVİRÜS AŞISI OLACAK MI?

Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'nın Dr. Serkan Atıcı ile yaptığı röportaja göre, geride bıraktığımız 1 senelik deneyim ve bilimsel verilere göre ACE2 reseptör sayısı, bağışıklık sistemi yapısı gibi bazı pediatrik faktörlerin etkisi ile beraber çocukların büyük bir kısmı Covid-19'u asemptomatik (belirtisiz) veya hafif bulgularla yaşayarak atlatıyor. Fakat bilimsel verilere göre 15 yaş üstü çocuklar için enfekte olma ve bu hastalığı bulaştırma oranlarının yetişkinler ile benzer olduğu görülüyor.

Pandemi nedeniyle acil onay alarak kullanıma giren Covid-19 aşılarından BioNTech-Pfizer aşısı 16 yaş üstüne, diğer aşılar ise 18 yaş üstüne yapılmaktadır. Şu an için çocuklara uygulanabilecek Covid-19 aşısı bulunmamaktadır. Fakat BioNTech-Pfizer grubu Ekim 2020'de 12 yaşından büyük çocuklarda, Moderna da 12-17 yaş arasında bulunan çocuklarda aşı çalışmalarına başladığını kamuoyuna duyurdu. Bilim dünyası tarafından önümüzdeki aylarda bu çalışmaların verilerinin paylaşılması ve 2021 senesinin sonlarına doğru da pediatrik koronavirüs aşılarının kullanıma girmesi bekleniyor.