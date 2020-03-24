HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çocuklara çizgi karakterli koronavirüs uyarısı

Çocuklara çizgi karakterli koronavirüs uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.03.2020 22:30 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı videoda Emiray çizgi karakteri, kişisel hijyenin önemine dikkat çekerek virüsün bulaşmasını engelleyecek adımları anlattı.

Çocuklara çizgi karakterli koronavirüs uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hayata geçirdiği Çevre Müfettişi Projesi'nin ekran yüzü olan TRT Çocuk'un sevilen çizgi karakteri Emiray, çocuklara ilk mesajını tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse karşı uyararak verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, çocuklarda çevre hassasiyetinin oluşmasını hedefleyen Çevre Müfettişi Projesi'nin ekran yüzü TRT Çocuk'un sevilen çizgi karakteri Emiray oldu.

Yeni bölümleri yayınlanması gündemde olan Çevre Müfettişi karakterini canlandıran Emiray, ilk mesajını koronavirüse karşı korunma yöntemlerini anlatarak verdi.

UzHI_0GehEG0BMD-0-HLTg

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Emiray, kişisel hijyenin önemine dikkat çekerek, koronavirüsün bulaşmasını engelleyecek 14 önemli kuralı anlattı.

Ellerin günde sık sık 20 saniye boyunca yıkanmasının, hapşırıldığında ve öksürüldüğünde tek kullanımlık mendil kullanılmasının, tokalaşma ve sarılmadan uzak durulmasının ve ellerin yüzle temasın kesilmesinin anlatıldığı video kısa sürede popüler paylaşımlar arasına girdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de hantavirüs salgını mı?

Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de hantavirüs salgını mı?

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

Marketlerde yeni dönem resmen başladı! İşte önlemler ve uyarılar

Marketlerde yeni dönem resmen başladı! İşte önlemler ve uyarılar

Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Cezası belli oldu

Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

17.700 şişe el dezenfektanını fahiş fiyata satmak istediler!

17.700 şişe el dezenfektanını fahiş fiyata satmak istediler!

Kendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifi

Kendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Evde kolonya nasıl yapılır?

Evde kolonya nasıl yapılır?

70 binde bir görülen Cornelia de Lange sendromuna yakalandı!

70 binde bir görülen Cornelia de Lange sendromuna yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Esin Davutoğlu Şenol, koronavirüs hakkında merak edilen soruyu yanıtladı

Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Hastalarda hızlı iyileşmeler olabilir

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Hastalarda...

Başkentte toplu ulaşımı kullanım yüzde 80 azaldı

Başkentte toplu ulaşımı kullanım yüzde 80 azaldı

Katkısız bal, arı sütü, polen ve propolis bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Günün her öğünü tüketerek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz

Prof. Dr. Çil’den kanser hastalarına koronavirüs uyarısı

Kanser hastalarına koronavirüs uyarısı!

Koronavirüse karşı yerli ilaç ve aşı çalışması

Koronavirüse karşı yerli ilaç ve aşı çalışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.