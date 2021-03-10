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Çocuklara uygun Podcast sunacak

10.03.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Çocuklara uygun Podcast sunacak

Apple, ailelere çocuklara yönelik önerilerle birlikte keyif alabilecekleri podcast’ler bulmalarında yardımcı oluyor. Şirket, ABD’deki Apple Podcast’lerinde, çocuklara uygun şov koleksiyonları sunmak için Common Sense Media ile ortaklık kurdu.

Şimdiden çocuklar için dört koleksiyon hazırlandı. İlk gruplar arasında çocuklar tarafından önerilen podcast’ler, gizemler ve dramalar yer alıyor. Ayrıca hikaye odaklı şovlar ve Common Sense’in tüm zamanların en sevdiği seçimler de öneriler arasında. Spotify ve Amazon gibi diğer şirketlerin aksine Apple, çocuklara yönelik içerikleri özel uygulamalara veya hizmetlere ayırmıyor. En azından şimdilik, podcast önerileri Apple Podcasts ana sayfasında Common Sense Media Picks başlığı altında ana karuselde görünüyor. Bunları daha kalıcı bir şekilde Göz At sekmesinde de bulabilirsiniz.

AYLIK OLARAK GÜNCELLENECEK

Verge’e göre iki büyük şirket, Kadınlar Günü ve Okula Dönüş gibi önemli kültürel ve tarihi anlarla bağlantılı temalarla koleksiyonları aylık olarak güncelleyecek. Podcast’ler için yaş grubu önerileri de var. Common Sense, çeşitli yaş seviyeleri için ne kadar uygun olduklarına odaklanan film, TV, kitap, uygulama, oyun ve tabii ki podcast incelemeleri sunuyor. Kâr amacı gütmeyen kuruluş, Apple TV uygulamasındaki aile dostu film ve TV şovları koleksiyonlarında Apple ile birlikte çalışıyor. Bununla birlikte, podcast tavsiyeleri, ailelere ve çocuklara, pandeminin ortasında karantinada ekrandan sıkılanlar için farklı bir eğlence kaynağı oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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