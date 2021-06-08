Çocuklarda güçlü bağışıklığın 4 formülü! Güçlü bağışıklık hastalıklarla savaşmanın en etkili yolu

Çocuklarda güçlü bağışıklık başta koronavirüs olmak üzere birçok enfeksiyon hastalıklarından da koruyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Gülnara Heydarova, çocuklarda güçlü bağışıklığının önemi ve ebeveynlerin uyması gereken formülleri anlattı.

Uzm. Dr. Gülnara Heydarova, bağışıklık sisteminin vücudu hastalıklara karşı koruyan kusursuz bir koruma mekanizması olduğuna işaret ederek, “Çocuklarımızın bağışıklık sistemi ne kadar güçlü olursa enfeksiyon hastalıklarını nispeten daha hafif geçirilebilecekleri bilinir. Anne sütü, uyku düzeni, vitamin, çinko, selenyum, demirden zengin beslenme ve Omega 3 ile Omega 6 takviyesi oldukça önemli” dedi.

Dr. Heydarova, “Bağışıklık sistemi vücudu virüslere, mikroplara ve bakterilere karşı savunan hücre, protein ve organ ağından oluşur. Çocuklarımızın bağışıklık sistemi ne kadar güçlü olursa enfeksiyon hastalıklarını nispeten daha hafif geçirilebilecekleri bilinir. Yeni doğan döneminde fizyolojik olarak bağışıklık sistemi tam olgunlaşmadığı için bu süreçte anne sütü ile beslenmeye özen gösterilmelidir. 2 yaşına kadar anne sütüne devam etmek, bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli role sahiptir. Özellikle doğumdan sonra beş gün boyunca gelen anne sütüne kolostrum sütü denir ve yüksek antikorlara (koruyucu savunma hücreleri) sahiptir. Bundan dolayı ilk günlerdeki kolostrum sütünü her damlasına kadar emzirmemiz bağışıklık sisteminin temelini atmada önemli destektir” ifadelerini kullandı.