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Çocuklarda güçlü bağışıklığın 4 formülü! Güçlü bağışıklık hastalıklarla savaşmanın en etkili yolu

08.06.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgının daha devam ettiği bu dönemde bağışıklık sisteminin güçlü olması birçok hastalıkla savaşmak için en etkili yöntem olarak biliniyor. Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklar için de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor.

Çocuklarda güçlü bağışıklığın 4 formülü! Güçlü bağışıklık hastalıklarla savaşmanın en etkili yolu

Çocuklarda güçlü bağışıklık başta koronavirüs olmak üzere birçok enfeksiyon hastalıklarından da koruyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Gülnara Heydarova, çocuklarda güçlü bağışıklığının önemi ve ebeveynlerin uyması gereken formülleri anlattı.

Uzm. Dr. Gülnara Heydarova, bağışıklık sisteminin vücudu hastalıklara karşı koruyan kusursuz bir koruma mekanizması olduğuna işaret ederek, “Çocuklarımızın bağışıklık sistemi ne kadar güçlü olursa enfeksiyon hastalıklarını nispeten daha hafif geçirilebilecekleri bilinir. Anne sütü, uyku düzeni, vitamin, çinko, selenyum, demirden zengin beslenme ve Omega 3 ile Omega 6 takviyesi oldukça önemli” dedi.

Dr. Heydarova, “Bağışıklık sistemi vücudu virüslere, mikroplara ve bakterilere karşı savunan hücre, protein ve organ ağından oluşur. Çocuklarımızın bağışıklık sistemi ne kadar güçlü olursa enfeksiyon hastalıklarını nispeten daha hafif geçirilebilecekleri bilinir. Yeni doğan döneminde fizyolojik olarak bağışıklık sistemi tam olgunlaşmadığı için bu süreçte anne sütü ile beslenmeye özen gösterilmelidir. 2 yaşına kadar anne sütüne devam etmek, bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli role sahiptir. Özellikle doğumdan sonra beş gün boyunca gelen anne sütüne kolostrum sütü denir ve yüksek antikorlara (koruyucu savunma hücreleri) sahiptir. Bundan dolayı ilk günlerdeki kolostrum sütünü her damlasına kadar emzirmemiz bağışıklık sisteminin temelini atmada önemli destektir” ifadelerini kullandı.

“GECE UYKUSUNA DİKKAT”

Dr. Heydarova, uykunun da bağışıklık sisteminde oldukça fazla etkisi olduğunu belirterek, "Özellikle bebek ve çocuklarda kaliteli uyku, gelişimleri ve bağışıklıklarının güçlenmesi bakımından çok önemlidir. Melatonin uyku hormonu olarak bilinir ve beyinde salgılanır. Vücuttaki bakteri ve toksinlerle savaşan bir antioksidan olan melatonin, karanlıkta ve gece uykularında oluşur. Aynı zamanda belirli bağışıklık hücreleri de uyku sırasında aktifleşir. Bu da vücudun uyku sırasında iyileşme hızını artırır. Dolayısıyla bebeklerde bağışıklık için uyku rutini ve düzeni oldukça önem taşır” dedi.

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“VİTAMİN VE MİNERALLER ÖNEM TAŞIYOR”

Çocuklarda antioksidan olarak adlandırılan A, C, D, E vitaminlerinin, demir, çinko ve selenyumun yeterli miktarda alınmasına özen gösterilmesi gerektiğine değinen Dr. Heydarova, "A vitamini sarı renkli ve koyu yeşil sebze, meyvelerde mevcutken, C vitamini hastalıklara karşı koruyucu vitaminlerin başında gelir. Çilek, kivi, kavun, portakal, mandalina gibi meyveler C vitamini açısından oldukça zengindir. E vitamini ise kuruyemiş, zeytin, zeytinyağı ve bazı yeşil sebzelerde bulunur. D vitamini için gıdalardan ziyade güneş önemli kaynaktır. D vitamini, sağlıklı kemik yapısını ve bağışıklık sistemini güçlendirir, depresyonun ve insülin direncinin önlenmesine yardımcı olur, anti-kanser özelliklere sahip olabilir. Bu sebeple temiz hava ve güneşten de faydalanmayı ihmal etmemek gerekir. Çinko bağışıklık sisteminde önemli rol oynar. Çinko hem ilaç olarak hem de et, nohut gibi gıdalardan alınabilir. Selenyumda aynı şekilde takviye olarak alınırken, dana-kuzu ciğeri, somon ve ton balıkları da önemli kaynaklardandır. Demir eksikliği bağışıklık sistemini en çok etkileyen nedenlerden biridir. Bu nedenle aralıklı olarak demir eksikliğinin varlığı kontrol edilmeli ve ona göre tedavi veya profilaksi düzenlenmelidir. Bebeğin savunma sistemi dengesinin korunması için Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerinden de faydalanılmalıdır. Ceviz, fındık gibi kuruyemişler, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve özellikle balık kış süresince düzenli olarak tüketilmelidir. Bu besinlerin içeriğindeki omega-3 bağışıklığımızı koruyan, enfeksiyonun çok daha fazla ilerlemesine engel olan hatta gerilemesini sağlayan önemli bir besin ögesidir" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bağışıklık Sistemi
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