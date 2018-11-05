Çocuklarda kemik kırıkları nasıl iyileşir? Çocuklarda kemik kırıklarına iyi gelen besinler

Çocukların bitmeyen enerjisi, kendilerini sakınmadan hareket etmeleri, durmadan koşup oynamaları zaman zaman el, bilek, ayak, bacak ya da parmaklarda kırıkların meydana gelmesine sebep oluyor. Zamanında ve doğru tedavi edilmeyen kemik kırıkları çocukların büyüme ve gelişimine olumsuz etki ediyor. Memorial Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Hakan Özsoy, çocuklarda meydana gelen kırıklar ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

ÇOCUKLARIN ŞANSI ESNEK KEMİKLER



Her yaş grubunda farklı kemik kırıkları görülmektedir. Çocukların kemikleri taze bir ağaç dalına benzer. Kemikler çocukluk çağında rahat eğilip bükülür ve çok parçalı kırıklar yaşanmaz. Çocuklarda parkta oynarken, bisiklete binerken ve koşarken meydana gelen el bileği ve dirsek kırıkları sıklıkla görülmektedir. Ayak bileği ve bacak kırıkları da çocuklarda meydana gelen kırıklardandır.

HIZLI KAYNAMA ÇOCUKLUKTA MÜMKÜN



Her kırığın iyileşme süresi birbirinden farklıdır. Kemiğin üzerini saran periost yani kemik zarı çocuklukta daha kalındır ve kemiğin kaynamasına yardımcı olmaktadır. Çocuklarda el bileği kırıkları 3-4 haftada iyileşirken ileri yaşlarda bu süre 4-6 haftaya kadar çıkmaktadır. Yaş ilerledikçe kırılan kemiğin kaynama süresi uzamaktadır.