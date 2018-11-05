Çocuklarda kemik kırıkları nasıl iyileşir? Çocuklarda kemik kırıklarına iyi gelen besinler

Çocukların bitmeyen enerjisi, kendilerini sakınmadan hareket etmeleri, durmadan koşup oynamaları zaman zaman el, bilek, ayak, bacak ya da parmaklarda kırıkların meydana gelmesine sebep oluyor. Zamanında ve doğru tedavi edilmeyen kemik kırıkları çocukların büyüme ve gelişimine olumsuz etki ediyor. Memorial Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Hakan Özsoy, çocuklarda meydana gelen kırıklar ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.
ÇOCUKLARIN ŞANSI ESNEK KEMİKLER
Her yaş grubunda farklı kemik kırıkları görülmektedir. Çocukların kemikleri taze bir ağaç dalına benzer. Kemikler çocukluk çağında rahat eğilip bükülür ve çok parçalı kırıklar yaşanmaz. Çocuklarda parkta oynarken, bisiklete binerken ve koşarken meydana gelen el bileği ve dirsek kırıkları sıklıkla görülmektedir. Ayak bileği ve bacak kırıkları da çocuklarda meydana gelen kırıklardandır.
HIZLI KAYNAMA ÇOCUKLUKTA MÜMKÜN
Her kırığın iyileşme süresi birbirinden farklıdır. Kemiğin üzerini saran periost yani kemik zarı çocuklukta daha kalındır ve kemiğin kaynamasına yardımcı olmaktadır. Çocuklarda el bileği kırıkları 3-4 haftada iyileşirken ileri yaşlarda bu süre 4-6 haftaya kadar çıkmaktadır. Yaş ilerledikçe kırılan kemiğin kaynama süresi uzamaktadır.
BESLENMEYE DİKKAT!
Çocukluk çağındaki kırıklarda günde 1-2 bardak süt içmek ya da süt ürünü tüketmek kırığın hızlı kaynamasında önemlidir. Kalsiyum depolarını çocukluk çağlarından itibaren doldurmak ileri yaş için de önemli bir yatırımdır. Kelle paça çorbaları çok yüksek kalori içeren besinlerdir. Basit kırıklarda tüketilmesine gerek yoktur. Çoklu kırıklar nedeniyle vücudun çok fazla enerjiye ihtiyacı olan durumlarda tüketilebilir. Hem bacağı hem kolu kırılmış kişilerin ya da çocukların beslenmelerine daha çok dikkat etmesi gerekmektedir. Hafif düşmelere bağlı el bileği gibi kırıklarda bu çorbalara çok gerek yoktur.
KIRIĞIN YAPISINA ÖZGÜ TEDAVİ
Her kırığın farklı tedavi yöntemleri vardır. Bazıları alçı ile bazıları ameliyat ile tedavi edilmektedir. Alçı ile tedavi edilen bir kol kırığında kaynama olmuyorsa ya da yanlış bir kaynama meydana geldiyse, kırık ameliyat edilmeli, vidalar ve tellerle desteklenerek tedavi edilmelidir.
ÇOCUĞU AMELİYAT ETTİRMEKTEN KAÇINMAK ONUN TÜM YAŞAMINI ETKİLEYEBİLİR
Çocuklar çok hareketli ve aktif oldukları için basit kırıklar çok sık meydana gelmektedir. Bu kırıkların kaynaması genellikle kolaydır. Ancak çocuklarda dirsek kırıkları çoğunlukla ameliyat gerektirmektedir. Ameliyat ile kırıklar çok net tespit edilebildikleri için teller ve vidalarla hastayı uzun süre alçıda tutmadan günlük hayatına kavuşturmak mümkündür. Aileler çocuklarını ameliyat ettirmekten sakındıkları için kırıklar sonucunda bazı kalıcı hasarlarla karşılaşılmaktadır. Ameliyat sonrasında kırıklar çok hızlı kaynamakta ve ciddi bir fizik tedaviye ihtiyaç duyulmamaktadır. Kırık tedavisinde amaç hastayı bir an önce normal yaşamına kavuşturmaktır.
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